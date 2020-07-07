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07.07.2020 18:32
Рубрика: Власть

Палатки у границы

Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета",  Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Власти приграничного Оренбуржья вместе с сотрудниками посольств Узбекистана и Киргизии пытаются решить проблему, связанную с возвращением на родину приезжих из среднеазиатских государств.

Путь домой для азиатских мигрантов, оказавшихся в период пандемии без работы, лежит через Казахстан, где недавно вновь был введен двухнедельный карантин по COVID-19. В связи с этим границы закрыты. Однако граждане Киргизии и Узбекистана продолжают прибывать в Оренбуржье из разных субъектов РФ: ушлые посредники обещают переправить их через кордон, а затем бросают на произвол судьбы.

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Подобное уже происходило в регионе в начале мая, когда также действовал запрет на пересечение границы из-за режима ЧС в Казахстане: более 500 жителей Киргизии провели несколько дней прямо в поле, требуя предоставить им транзитный коридор.

На этой неделе в Оренбуржье опять раскинулись палаточные лагеря. Так, на днях удалось организовать выезд по транзитному коридору около 1500 граждан Киргизии, находившихся в палаточном лагере под Соль-Илецком, а также скопившихся в районе контрольно-пропускного пункта "Маштаково" Самарской области. Среди них - пожилые люди и женщины с малолетними детьми. Для эвакуации было задействовано более 30 автобусов.

- Совместно с российской стороной решен вопрос бесплатного прохождения ПЦР-теста всеми гражданами Кыргызстана, которые отправлялись на родину, - сообщили в посольстве Кыргызской Республики. - Аренда автобусов для вывоза соотечественников профинансирована за счет Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

Тем временем власти решают вопрос о предоставлении транзитного коридора гражданам Узбекистана, которые собрались в селе Большая Черниговка Самарской области, а также в Бузулукском районе и городе Соль-Илецке Оренбургской области. МИД Узбекистана призвал соотечественников не верить объявлениям с обещаниями помочь пересечь границу.

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