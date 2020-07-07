В Прикамье будут судить распространителей фальшивых денег

В Прикамье перед судом предстанут 31-летний житель Перми и 34-летний житель Челябинска, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 186 УК РФ "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что обвиняемые мужчины приобрели в Москве фальшивые денежные купюры номиналом 5000 рублей, часть из которых хранили при себе, а другую часть - сбыли в Перми и других регионах России.

Обвиняемые расплачивались фальшивками в мелких торговых точках, а сдачу получали подлинными деньгами. Установлено, что злоумышленники приобрели не менее 126 фальшивых денежных купюр, 70 из которых были обнаружены и изъяты.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.