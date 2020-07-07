В Саратове обнаружена свалка химикатов

В Саратове ликвидируют свалку химикатов, обнаруженных на городской окраине.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства природных ресурсов и экологии, около 100 канистр с маркировкой химических веществ обнаружены недалеко от жилых кварталов в лесополосе на окраине микрорайона Солнечный-2 в Саратове. Предположительно в канистрах могли находиться вещества 2 и 3 классов опасности: соляная и азотная кислота, хром, никель.

Как отметили в ведомстве, канистры вывезла специализированная организация, они направлены на утилизацию и переработку. С места, где находилась свалка, взяты пробы почвы.

В свою очередь областное управление СК информирует, что по факту обнаружения канистр с химикатами проводится проверка, в частности, сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, выбросивших емкости.