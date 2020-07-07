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07.07.2020 17:44

Жители Чувашии определили проекты благоустройства муниципалитетов

Текст: Сергей Кирсанов
Во всех муниципальных образованиях Чувашии завершилось голосование по целям использования 100 тысяч рублей, которые были выделены по решению врио главы республики Олега Николаева каждому населенному пункту в честь 100-летия Чувашской автономии.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

О предварительных итогах выбора жителей сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов.

По его словам, всего было отобрано 1873 проекта, из них 1712 проектов - на территории сельских поселений, 161 проект - в городских поселениях, малых городах и городских округах.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Чаще всего жители выбирали создание детских игровых или спортивных площадок. Следующими по популярности стали благоустройство населенных пунктов, установка памятных стел, организация освещения, обустройство дворовых территорий.

Полноценные проекты муниципалитеты должны до 11 июля представить в минсельхоз республики, после чего начнется распределение выделенных средств.

Напомним, в середине июня этого года Олег Николаев заявил, что в рамках празднования юбилея республики каждый муниципалитет получит по 100 тысяч рублей на личные нужды.

- Эти деньги выделяются, чтобы увековечить 100-летие Чувашской автономии. Важно, что каждый населенный пункт получит денежные средства. Здесь также надо отметить, что нет требований к софинансированию проектов, - отметил тогда врио главы республики.

В общей сложности на эти цели из республиканского бюджета выделено 300 миллионов рублей.

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