Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом

У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и троих его подчиненных обнаружен коронавирус.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы. Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть коллектива сразу же ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции вирус подтвердился у руководителя и троих сотрудников ведомства.

Все служащие, у которых обнаружен COVID-19, находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. А круг выявленных контактных лиц отправлен на домашнюю изоляцию. Минздрав области работает в штатном режиме, часть коллектива - удаленно, не контактировавшие с заболевшими остаются на рабочих местах.

"Коронавирус, к сожалению, распространен по всему региону. Случаи заболевания продолжают регистрироваться, - подчеркнул Михаил Малин. - Призываю всех кузбассовцев соблюдать меры профилактики, носить маски, не забывать мыть и обрабатывать руки, а также соблюдать социальную дистанцию, поскольку вирус обладает высокой степенью инфицирования. Медицинские работники ежедневно сталкиваются с риском заражения, трудятся в непростых условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других. Спасибо врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения области за самоотверженность и высокую ответственность в борьбе с распространением COVID-19".

Министр также уточнил, что у здравоохранения Кузбасса есть необходимые ресурсы для лечения заразившихся коронавирусом. В регионе на данный момент развернуто 2430 коек в 19 медицинских организациях. А если эпидемиологическая ситуация потребует, коечный фонд будет увеличен.

Между тем

По официальным данным на седьмое июля, диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен еще 49 жителям Кузбасса. Больше всего заболевших - 29 в Междуреченске (он лидирует в этом плане уже не первый день), 15 зараженных выявлено в областном центре, двое - в Белово, по одному в Анжеро-Судженске, Калтане и Беловском муниципальном районе. Всего же в Кузбассе зарегистрировано 2134 случая заражения COVID-19. Двенадцать пациентов скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.