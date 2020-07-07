На Алтае задержали иностранца, улетающего на помощь к террористам

В аэропорту Барнаула сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали 22-летнего выходца из Средней Азии, который планировал вылететь через Москву на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне "ИГ" (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Сотрудника федеральной службы безопасности удалось выяснить, что, находясь в Алтайском крае по трудовому патенту, иностранец связался с представителями запрещенной в России террористической организации и договорился о выезде в зону военного конфликта. При этом задержанный собирал для свои "кураторов" информацию о местах массового скопления людей в Барнауле, фотографируя здания и объекты. Эти данные он передавал по налаженному каналу связи через интернет.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205.5 УК РФ, которые предусматривает наказание за приготовление к участию в террористической организации. Если вина не состоявшего террориста будет доказана, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.