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07.07.2020 11:05
Рубрика: Общество

На севере Иркутской области ввели ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Екатерина Дементьева

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. На территории горит 4,8 тысячи гектаров леса - в общей сложности зафиксировано 10 очагов.

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Как сообщили в правительстве Иркутской области, в регионе сейчас действуют 65 пожаров площадью 48,4 тысячи гектаров. В том числе почти 31 тысяча - в зоне контроля.

Каждые сутки пожарные тушат и локализуют возгорания - за понедельник, например, удалось потушить 18 пожаров и семь локализовать (остановить распространение огня). Однако каждый день появляются новые очаги - на утро 7 июля таких обнаружено семь.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, в большинстве случаем лес горит на незакрепленных за арендаторами территориях. Причем основная причина - грозы. По вине местного населения из действующих пожаров случились лишь шесть.

С огнем борются 331 сотрудник парашютно-десантной пожарной службы, 315 работников лесной охраны, 205 мобилизованных граждан и 182 единицы техники. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России совершил 11 сбросов на очаг огня в Качугском районе - это 1100 тонн воды.

В регионах Общество Природа Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары

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