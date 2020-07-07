Нацпарк "Шушенский бор" под Красноярском затопило грунтовыми водами

Национальный парк "Шушенский бор" в Красноярском крае серьезно пострадал от неожиданного подъема грунтовых вод.

Затопило боле 200 гектаров, покрытых лесом. Под водой оказались места обитания норных животных, поляны, где росли редкие растения, в том числе три вида венериных башмачков, занесенных в Красную книгу России, и другие редкие орхидеи. По сообщению пресс-службы нацпарка, урон нанесен целым экосистемам. Вода достигла и дендрария "Берендей", где собраны деревья и кустарника со всего мира.

Как уточнили в пресс-службе парка корреспонденту "РГ", первые признаки застоя воды на небольшом участке появились еще в июне. Сотрудники предполагали, что это последствия многоснежной зимы и дождливых весны и лета. Никто не мог и предполагать, что это обернется резким затоплением. Из-за подтопления стали засыхать деревья - корни начали гнить. Общий ущерб уже оценивается в десятки миллионов рублей.

Кроме того, в соседнем садоводстве местный пруд вышел из берегов и затопил несколько участков.

Чтобы выяснить причину подъема уровня вод, осушить затопленные участки и предотвратить дальнейшее подтопление, нацпарк и администрация Шушенского района пригласили специалистов-гидрологов. Заключение ожидают в конце этой или начале следующей недели.

Как отмечает руководство "Шушенского бора", для ликвидации подтопления нужен не только научно обоснованный подход, но и подготовка соответствующей законодательной базы, которая займет определенное время.