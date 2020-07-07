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07.07.2020 13:18
Рубрика: Власть

Новосибирцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Жители Новосибирской области с помощью голосования выберут место для установки памятной стелы "Город трудовой доблести". Организацией голосования займется комиссия, которую по поручению губернатора Андрея Травникова сформируют региональный оргкомитет "Победа" и мэрия Новосибирска.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Такое решение принято по итогам расширенного заседания оргкомитета "Победа", которое провел глава региона. В нем принял участие заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

- Новосибирская область активно включилась в реализацию комплекса мероприятий Года памяти и славы. В рамках плана подготовки к 75-летию Победы в регионе сделано многое. И ключевое место, бесспорно, занимает присвоение областной столице - Новосибирску - высокого звания "Город трудовой доблести", - отметил губернатор.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Андрей Травников сообщил, что установка памятной стелы - обязательное мероприятие, и сегодня уже есть определенные пожелания о том, где она могла бы быть расположена. Тем не менее, считает глава региона, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета.

- Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество - архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение, - сказал Андрей Травников. - Важно не просто выбрать место для размещения одного объекта, а создать архитектурную, художественную концепцию развития территории - чтобы в городе появилось новое памятное место.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что сбор предложений о месте размещения стелы начнется в ближайшее время.

В свою очередь, Андрей Турчак заявил, что партия "Единая Россия" готова оказать необходимую помощь в организации этого процесса.

- На повестке стоит вопрос определения места. Я поддерживаю предложение оргкомитета: выбрать место должны сами граждане. Они должны принять это решение и сделать свой выбор. Мы готовы оказать помощь, поддержку в организации сбора подписей, - сказал он в ходе совещания.

Андрей Травников и спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив еще раз поблагодарили жителей региона за поддержку Новосибирска, всех, кто принял участие в поддержке инициативы по присвоению городу почетного звания.

- Все сельские труженики районов Новосибирской области внесли большой вклад, помогая фронту в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул Андрей Шимкив.

- Увековечивание боевого и трудового подвига сибиряков в годы тяжелейших для страны испытаний - долг нынешнего поколения перед ветеранами и будущими поколениями, - добавил первый заместитель председателя заксобрания региона Андрей Панферов.

Справка "РГ"

Жители Новосибирской области внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В 1941-1945 годах из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тысяч человек, 180 тысяч из них не вернулись домой. За годы войны на территории области были сформированы 4 стрелковых и одна кавалерийская дивизии, 10 бригад и несколько десятков отдельных воинских частей. Более 300 жителей региона удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а летчик-истребитель А. И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды.

 В Новосибирской области в годы войны были размещены более 50 эвакуированных промпредприятий, в сжатые сроки переведена вся промышленность на военные рельсы, освоен выпуск сложнейшей военной продукции.

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