В Бийске из-за аварии канализационные стоки попали в реку

Во втором по величине городе Алтайского края - наукограде Бийске - в результате коммунальной аварии стоки канализации стали стекать прямо в реку Бия. Сейчас порыв в канализационной системе устраняют коммунальщики.

Зловонные стоки обнаружили горожане и подняли тревогу, ведь канализацию прорвало недалеко от центра города в районе коммунального моста через Бию.

- Сейчас на месте аварии работают две оперативные бригады коммунальных служб, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-центра администрации города Бийска Павел Сидоренко. - Специалисты уже обнаружили место порыва, они не только восстанавливают целостность канализационной системы, но и проводят необходимую санитарную обработку территории.

Сколько времени понадобится коммунальщикам, чтобы справиться с аварией и устранить ее последствия, в администрации наукограда затруднились сказать. "Все будет зависеть от объема и сложности работ. Но специалисты стараются все сделать максимально оперативно", - подчеркнул Павел Сидоренко.