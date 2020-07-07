В Сибири три человека погибли, спасая тонущего ребенка

В Новосибирске, в районе улицы Обская, утонули двое мужчин 1970-го и 1998 годов рождения. Они пытались спасти 12-летнюю девочку, которая купалась в Оби в запрещенном месте. Спасать ребенка также бросился 14-летний подросток - поиски его продолжаются.

"В 16.30 поступило сообщение о том, что на реке Обь тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчины и подросток. Девочка была спасена, вместе с тем, течением трех человек унесло, они скрылись из вида. По оперативной информации, они, скорее всего, утонули", - цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова.

Поисковые работы на месте проводили специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и Госинспекции по маломерным судам МЧС РФ. Сообщается, что водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Подросток, по предварительной информации, также мог утонуть.

В ГУ МЧС отметили, что на месте ЧП были выставлены знаки "Купаться запрещено", а девочка купалась без присмотра взрослых.

Также в ведомстве напоминают, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Новосибирске официально пляжи не открыты. Купание на всех водных объектах региона запрещено. Только за прошедшие сутки спасатели МАСС спасли на водных объектах города 5 человек. За первый летний месяц аварийно-спасательными формированиями оказана помощь 42 гражданам на акваториях Новосибирска и Бердска, а также Колыванского, Искитимского и Мошковского районов.