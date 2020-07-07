Районы Ставропольского края, которые ранее воспринимались гостями из других регионов как транзитные, начинают привлекать туристов своей сельской спецификой. Причем агропроекты реализуются без привязки к уже существующим достопримечательностям, у них своя цель - популяризация и продажа фермерской продукции.

Некоторые аграрии ждали снятия ограничений, введенных из-за пандемии, чтобы попробовать свои силы в сельском туризме. Хотя меры предосторожности и строгие требования Роспотребнадзора приходится соблюдать до сих пор.

В Минераловодском районе не так давно появилась семейная винодельня Виталия Батрака. Он стал первым ставропольским фермером, получившим право на коммерческое производство вин. По словам предпринимателя, сейчас его цель - не сотрудничество с крупными торговыми сетями, а организация туров для отдыхающих.

- Мы можем производить до 50 тонн вина в год. Ограниченные объемы позволят не гнаться за продажами, а сосредоточиться на качестве. Мы изначально намерены выпускать вина высокого уровня, - поясняет Батрак.

Его предприятие находится недалеко от горы Верблюд. Раньше эта территория относилась к царскому имению, а в советские годы вместе с источником минеральной воды "Нагутская" ее выделили в отдельную курортную местность. Виноград здесь выращивали еще в XIX веке немцы-колонисты и итальянцы.

- Когда мы проводили исследования почвы в районе горы, то выяснили, что характеристики земли позволяют выращивать хороший виноград для качественных вин, - пояснил фермер.

По его мнению, фермерские напитки улучшат репутацию России на отраслевом мировом рынке и помогут популяризировать ставропольское виноделие:

- Все знают продукцию Кубани и Крыма. Представлена на рынке и Ростовская область. А вот Ставрополья нет, хотя в советское время в регионе процветало виноделие.

Почти всю продукцию Батрак намерен продавать в розницу. Лишь небольшое количество бутылок планирует отправлять в рестораны. Теперь же его предприятием заинтересовались представители туриндустрии. Руководители и менеджеры туркомпаний, экскурсоводы и фотографы побывали на ферме, заглянули в старинный подвал, попробовали разные вина.

- Мы пригласили их, чтобы они посоветовали нам, в каком направлении двигаться дальше, - сообщил Виталий.

А в станице Расшиватской Новоалександровского района фермер Геннадий Горлатов делает ставку не только на виноград, но и на косточковые культуры, а также ближневосточную экзотику. На своем приусадебном участке он выращивает около 600 сортов винограда, из которых более сотни - винные, 86 сортов яблок, 22 - черешни, 10 - вишни, столько же граната, шесть - инжира, три - персика, есть еще клубника, малина, крыжовник...

Потомственный казак Горлатов не обучался какой-то аграрной специальности, но с детства занимается садоводством. Теперь он выращивает саженцы и организует агротуры. Его целевая аудитория не только обычные туристы, которые хотели бы попробовать разные сорта винограда и фруктов, но и фермеры, подыскивающие для своих хозяйств новые саженцы.

- Сортов очень много. Какие-то хорошо подходят именно для приусадебных участков, другие - для коммерческого производства. К примеру, некоторые сорта винограда обладают отличными вкусовыми качествами, но созревший урожай быстро портится. Значит, такую лозу стоит брать только для личного пользования. А есть сорта, которые могут и месяц в спелом виде провисеть.

Гостям он рассказывает о преимуществах тех или иных видов культур, технологиях возделывания, без соблюдения которых купивший саженцы гость может вовсе не получить урожая. Однако туристическая составляющая как таковая дохода не приносит, скорее, помогает продать больше продукции из питомника.

- Мы не занимаемся рекламой напрямую, на нас работает сарафанное радио. В результате гости, которые едут на Черное море, строят свой маршрут так, чтобы заехать и к нам.

С тем, что агротуризм пока помогает только привлечь клиентов, но не приносит сам по себе дохода, согласен известный ставропольский фермер Роман Пономарев, прославивший родной край бахчой с соломенными фигурами. Сейчас она ежегодно привлекает тысячи людей со всего юга России, хотя и находится достаточно далеко от магистральных дорог и популярных туристических направлений. Вход на бахчу платный. Все собранные за сезон средства, по словам агрария, вкладываются в соломенный парк развлечений.

- Сельский туризм как таковой не приносит дохода. Он привлекает клиентов, которые покупают у нас арбузы, овощи и фрукты, - поясняет Пономарев. - Чем больше сил и средств мы вкладываем в соломенный парк, тем больше к нам едет гостей.

Справка "РГ"

На Ставрополье 20 процентов садоводческой продукции и половину винограда выращивают в КФХ. В ближайшее время еще пять фермерских хозяйств планируют высадить лозу, а семь - фруктовые деревья. В этом году виноградарям из бюджета выделен 61 миллион рублей, из них три миллиона - на приобретение спецтехники, столько же - на производство винограда европейских сортов, один миллион - на раскорчевку насаждений старше 20 лет и выращивание посадочного материала. Что касается владельцев плодово-ягодных хозяйств, то им предоставят 570 миллионов рублей, из них 6,25 миллиона - на раскорчевку старых садов, два миллиона - на выращивание плодовых саженцев, четыре миллиона - на закладку ягодников.