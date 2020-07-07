В Дагестане вышло новое издание книги о русских учителях. В ней собрана информация о более трех тысячах педагогов, прибывших в республику в 1940-1970-е годы.

"Это были в основном совсем молодые девушки, которые приехали в неизвестную для них республику. Они научили дагестанцев читать и писать на русском языке, дали возможность познакомиться с русской и мировой классикой литературы", - рассказала "РГ" автор проекта Патимат Геличова.

Пять лет назад было выпущено первое издание книги, в которую вошли сведения о пятистах русских учителях. После ее выхода авторов буквально засыпали просьбами дополнить сведения.

Энтузиасты объездили практически каждый район Дагестана, где расспрашивали аксакалов и потомков, собирали рукописные воспоминания, пожелтевшие от времени фотографии.

В новый вариант книги вошли воспоминания о более трех тысячах учителях. Она издана в рамках историко-просветительского медиапроекта, который вошел в список победителей конкурса Фонда президентских грантов. Недостающие средства предоставили меценаты.

"Книга "Русские учителя в Дагестане" - дань памяти о тех людях, благодаря которым мы знаем русский язык, понимаем русскую и европейскую культуру. Нынешний Дагестан был бы совсем другим, если бы каждый год сюда не выезжали по распределению выпускники педагогических вузов. Абсолютное большинство среди учителей составляли девушки, многие из которых вышли замуж за дагестанцев и нашли свое счастье там, куда их направили по распределению", - рассказал редактор книги, член Союза писателей России Саид Ниналалов.

Память о русских учителях в Дагестане чтят не только в воспоминаниях. В 2006 году в Махачкале был открыт первый в России мемориальный комплекс, носящий название "Памятник русской учительнице". Он представляет собой десятиметровую бронзовую скульптуру молодой женщины на постаменте, в правой руке она держит глобус, а в левой - открытую книгу. А житель села Усемикент Каякентского района Заид Абдулагатов в 2018 году на собственные средства установил во дворе местной школы памятник русской учительнице.