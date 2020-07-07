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07.07.2020 13:49
Рубрика: Происшествия

В Осетии скончался ребенок, у которого украли деньги на лечение

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии скончался от лейкемии девятилетний мальчик, с благотворительного счета которого мошенники похитили 500 тысяч рублей. О расследовании этого уголовного дела сообщается на официальном сайте МВД России.

Ребенок заболел тяжелой формой онкологии пять лет назад и долго боролся с недугом. В какой-то момент болезнь удалось побороть, но потом случился рецидив. Мальчику предстояла операция в США, стоимость которой составляла 54 миллиона рублей. Родители ребенка начали сбор средств, разместив сообщения в соцсетях и прося помощи у меценатов и просто неравнодушных граждан.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Однако надеждам оказалось не суждено сбыться - ребенок умер. Трагедию усугубило то обстоятельство, что мошенники украли со счета родителей мальчика часть тех денег, которые уже удалось собрать на лечение.

По данным полиции, когда времени для сбора денег оставалось совсем мало, матери ребенка позвонил мужчина и пообещал ей покрыть все расходы на лечение. Окрыленная женщина, надеясь на спасение сына, назвала номера карт. Но потом мошенники сообщили, что первый транш на четыре миллиона рублей завис и чтобы его разблокировать, надо продиктовать цифры с пришедшего СМС-сообщения. Когда мать мальчика выполнила это, со счета тут же пропало 500 тысяч рублей, а мужчина перестал отвечать на звонки.

Безутешные родители обратились в полицию. В МВД сумели установить регион, из которого был совершен звонок мошенников, - Оренбургская область. Дальнейшее расследование открыло и вовсе неожиданные подробности.

Выяснилось, что вор, звонивший безутешным родителям, отбывает срок в колонии Оренбургской области и это уже не один эпизод в его мошеннической деятельности. Более того, мужчина оказался бывшим чиновником - он в прошлом являлся директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

По факту этого инцидента с похищением денег было возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит дополнительно к их срокам до шести лет лишения свободы.

Средства были возвращены на счета родителей погибшего ребенка. Известно, что они планируют передать эти деньги в другие благотворительные фонды, которые финансируют лечение тяжелобольных детей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Северная Осетия ПФО Оренбургская область

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