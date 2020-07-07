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07.07.2020 14:54

Держим правильную дистанцию

Зачем предпринимателям нужны поправки в Трудовой кодекс, касающиеся организации удаленной работы
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 146(8200)
В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе. Депутаты федерального парламента совместно с сенаторами подготовили поправки в действующий документ, который регламентирует трудовые отношения между работниками и работодателями. Изменения касаются в первую очередь регулирования дистанционной и временной удаленной работы.
Бумажный документооборот во время пандемии стал головной болью для многих руководителей компаний Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Бумажный документооборот во время пандемии стал головной болью для многих руководителей компаний Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Бумажный документооборот во время пандемии стал головной болью для многих руководителей компаний Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

В пояснительной записке говорится, что законопроект, в частности, дает право дистанционному работнику быть в офлайне, уточняет понятийный аппарат, корректирует нормы расторжения трудового договора.

Фото: iStock
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"Пандемия выявила проблемы российского трудового права, его недостаточную гибкость и ограниченные возможности применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях", - отмечается в пояснительной записке.

И действительно, как рассказали корреспонденту "РГ" работники и работодатели Ставрополья, со многими проблемами они столкнулись впервые. По словам руководителя отдела по работе персонала компании "Стилсофт" Кристины Иващенко, изменения в ТК давно назрели.

- Любые изменения условий труда, прописанные в договоре, должны быть закреплены дополнительными соглашениями. Этим мы и занялись, когда в конце марта нашей компании, как и многим другим организациям, пришлось перейти на удаленную работу. По действующему ТК, если условия меняются в одностороннем порядке, работников нужно предупредить об изменениях за два месяца. Естественно, столько времени у нас не было. Наши сотрудники сами написали заявления с просьбой перевести их на удаленку.

Иващенко также добавила, что множество проблем компании пришлось решать на ходу. Помогли специалисты министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, которые давали рекомендации и разъяснения.

По действующему ТК, если условия меняются в одностороннем порядке, работников нужно предупредить об изменениях за два месяца. Во время пандемии это требование выполнить было невозможно

- Поправки в Трудовой кодекс нужны, - считает представитель компании. - В первую очередь это касается электронного документооборота, с помощью которого многие вопросы можно решить гораздо быстрее и легче.

Учитель английского языка София Сухарева, которая преподает в частной лингвистической школе, рассказала, что с введением режима самоизоляции ее работодатель также перевел всех на удаленную работу, но никаких допсоглашений к трудовому договору подписывать не предлагал:

- Думаю, многое зависит от специфики деятельности. У нас фактически не изменился график, который и в обычное время был достаточно рваный - занятия могли быть как утром, так и вечером. Главное новшество заключается в том, что теперь мы общаемся с учениками в Сети. Заработная плата, то есть стоимость одного часа, осталась прежней.

Фото: iStock
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Владелец агентства недвижимости в Кавминводах Анатолий Кагин считает, что многое зависит от отношений в коллективе:

- Если работодатель честен с сотрудниками и даже в непростой ситуации предлагает выгодные для обеих сторон условия, то здесь изменения в трудовое законодательство не пригодятся. Другое дело, если речь идет о крупных предприятиях или дотошных начальниках и сотрудниках. Сейчас возникло много нюансов. К примеру, предприятие на карантине, а работник увольняется. Как он должен ставить подпись под документами? Или каким образом может забрать бумажную трудовую книжку?

По его словам, вопросами бумажного документооборота работодатели задавались и раньше. Но в последние месяцы проблема приобрела значительный масштаб, что и заставило законодателей поторопиться с поправками в Трудовой кодекс.

Как считает доцент кафедры правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института РАНХиГС, кандидат политических наук Аза Манкиева, коронавирус с самого начала угрожал не только жизни и здоровью населения, но и трудовым правоотношениям. Правительство РФ рекомендовало перевести сотрудников на удаленку, а в некоторых регионах власти и вовсе обязали предпринимателей это сделать. Во многих организациях, к сожалению, не были готовы к такому развитию событий.

- Сейчас на этой почве возникло множество споров и судебных разбирательств. Поэтому поправки в законодательство необходимы, они пригодятся и в дальнейшем. Хотя, уверена, никто не хочет повторения сценария этого года, - отметила Манкиева.

При этом бизнес также почувствовал выгоду от перевода сотрудников на дистанционную работу. И вносимые изменения позволят закрепить права и обязанности сторон, когда речь идет об удаленной работе, добавила эксперт.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам":

- До пандемии коронавируса и введения карантинных мер удаленная работа велась в небольшом количестве компаний, которые регулировали трудовые взаимоотношения с сотрудниками, работающими дистанционно, фактически в индивидуальном порядке. Сейчас же, когда многие организации работают в удаленном режиме или перевели на него отдельные подразделения, необходимо привести трудовое законодательство в соответствие с новыми реалиями. Ведь работающий дистанционно сотрудник трудится, по сути, в совершенно иных условиях. Он расходует собственные средства на оплату интернета, приобретение или обновление в соответствии с возросшими требованиями домашнего оборудования, будь то роутеры, наушники, гарнитура и так далее.

Организация самого трудового процесса существенно изменилась. По-иному приходится ставить задачи сотрудникам, контролировать их рабочий график, учитывать переработку, принимать во внимание еще множество нюансов. Так что внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс вполне обоснованно.

Вопрос, как всегда, упирается в реализацию намерений. Что именно будет добавлено и изменено, как планируется внедрять механизмы в производственный процесс, какие предусматриваются системы контроля и рычаги воздействия в случае несоблюдения требований закона. Соответственно, удастся ли решить данными поправками наиболее распространенные проблемы?

Если изменения тщательно продумают, механизмы взаимодействия работодателя и работника и контроля за соблюдением норм трудового законодательства отладят, то, вероятнее всего, основная часть проблем будет снята.

Многие работодатели уже прочувствовали плюсы удаленной работы - экономия на аренде производственных площадей, загруженности офисной инфраструктуры, электричестве, водоснабжении, охранных системах, мобильность в решении многих задач, когда сотрудник потенциально доступен не только в рабочие часы, но и при необходимости - круглосуточно. Да и какой-то части сотрудников удаленка пришлась по душе - не приходится тратить время и деньги на проезд до офиса и обратно, при необходимости трудовой процесс можно совмещать с работой по дому. Ничто не мешает загрузить стиральную машинку и вернуться к компьютеру для продолжения работы, что в прежних условиях было невозможно. Кому-то по душе домашнее питание. Так что, скорее всего, немалая часть компаний и после пандемии оставит некоторых своих сотрудников на удаленке. Достаточно сказать, что компания Microsoft уже объявила о закрытии абсолютно всех своих офлайн-магазинов. И это только начало.

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