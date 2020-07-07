Жара обострила проблемы водоснабжения в регионах Северного Кавказа

Новости

ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян 16:45
Лукашенко назвал бизнес-климат в Минске одним из лучших в СНГ 16:45
В центре Петербурга появилось уличное пианино 16:44
В Омске опрокинулась фура с двумя сотнями свиней 16:44
Роль Шарлиз Терон в приквеле "Безумного Макса" отдали другой актрисе 16:42
Рухнувшее в Кировской области здание строилось не по проекту 16:40
Перечислены заболевания, сопутствующие тяжелому течению коронавируса 16:37
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря 16:36
В Сибири три человека погибли, спасая тонущего ребенка 16:26
Древние реликвии указали на основной путь переселения народов 16:25
Застройщикам дадут 28 млрд рублей в виде займов 16:21
Продовольствие вышло на второе место в общем экспорте товаров РФ в Китай 16:20
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей 16:07
Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам 16:07
Ответ "Буханке": шестиколесный вездеход "Бурка" 16:01
Эксперт назвал признак некачественной питьевой воды 15:55
СК начал проверку по факту жалоб на невыплату зарплат курьерам 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 16:44

В кране дефицит

Жара обострила проблемы водоснабжения в регионах Северного Кавказа
Текст: Дарья Лисицына
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 146(8200)
На южные регионы страны обрушилась жара - столбик термометра подобрался к 40-градусной отметке. Соответственно выросло и водопотребление. При этом ситуация с водоснабжением во многих населенных пунктах остается до сих пор сложной. Власти кавказских субъектов ранее обратились за помощью в федеральный центр.

На днях стало известно, что правительство РФ выделит Кабардино-Балкарии 159 миллионов рублей на реконструкцию системы водоснабжения, которая сильно изношена. Работы в регионе планируется провести до конца года. Ранее сообщалось, что на 64 объекта имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным является вторая очередь Зольского группового водопровода, который решит проблемы сельских поселений и районного центра.

Фото: iStock
Четыре региона начали тестировать систему мониторинга аварий в ЖКХ

Власти Карачаево-Черкесии намерены также до конца года завершить реконструкцию системы водоснабжения Черкесска, которая началась в 2008-м. Министр строительства и ЖКХ КЧР Евгений Гордиенко пояснил ТАСС, что работы здесь ведутся по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Уже построены водозаборные и очистные сооружения, резервуары для воды, магистральные водоводы, отводящие сети. Протяженность обновленного водопровода - 78,5 километра, очистные сооружения пропускают 105 тысяч кубометров в сутки. Как заявили республиканские власти, к 2024 году благодаря нацпроекту "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80 процентов населения республики.

Жители станицы Ессентукской на "Прямой линии с губернатором Ставрополья" пожаловались, что в домах постоянно пропадает вода.

- Необходимость реконструкции сетей, подающих воду в Ессентукскую, назрела давно. Станица - административный центр Предгорного района - в последние годы активно развивается и застраивается, растет численность населения, - объясняет министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко. - Соответственно, выросла нагрузка на водопроводный комплекс. Подводящий магистральный водовод, построенный в 1989 году, необходимый станице объем пропустить уже не способен. Его модернизация с использованием современных материалов позволит полностью снять проблему.

Будет построен подводящий водовод в поселке имени Чкалова. В Предгорном районе до конца года начнется первый этап строительства подводящего водовода к хутору Хорошевскому. Строительство магистрального трубопровода решит вопрос летнего дефицита воды в Ессентукской.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения

Всего же до 2024 года свыше 346 тысяч жителей более 100 населенных пунктов края должны получить качественную питьевую воду. На реконструкцию и строительство коммунальных объектов потратят 3,8 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии, которые часто обращаются к нему с этой проблемой, в том числе в социальных сетях. В республике она также обострилась с наступлением жары. На днях Чайка обсудил эту тему с первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем и главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

По словам руководителя Ингушрегионводоканала Абукара Костоева, насосы качают до 22 тысяч кубометров в сутки, но в связи с тем, что объем потребляемой воды летом увеличился в три раза, возникла нехватка ресурса.

Как заявил Калиматов, республиканские власти активно занимаются этой проблемой. Так, правительством региона при поддержке Национального фонда развития РИ принято решение в первоочередном порядке закупить 13 глубинных и один центробежный насос для водозаборов Кантышево-Долаково, города Сунжи и Альтиевского водозабора. После их установки дебет воды увеличится на 10-15 процентов.

Прямая речь

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- С 2021 года по инициативе президента России в рамках федеральных программ регионам будут выделяться дополнительные средства на модернизацию коммунальных объектов, износ которых превышает 60 процентов. Это хорошая возможность привести в порядок коммунальное хозяйство Ставрополья, повысить качество тепло-, водо- и энергоснабжения. Качественная питьевая вода - это потребность номер один. Недопустимо в XXI веке получать ее по графику. Для органов управления на местах решение этой проблемы должно быть в приоритете, все процедуры подготовки документов для начала работ на водоводах они обязаны проводить максимально оперативно.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID