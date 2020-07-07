Жара обострила проблемы водоснабжения в регионах Северного Кавказа

На южные регионы страны обрушилась жара - столбик термометра подобрался к 40-градусной отметке. Соответственно выросло и водопотребление. При этом ситуация с водоснабжением во многих населенных пунктах остается до сих пор сложной. Власти кавказских субъектов ранее обратились за помощью в федеральный центр.

На днях стало известно, что правительство РФ выделит Кабардино-Балкарии 159 миллионов рублей на реконструкцию системы водоснабжения, которая сильно изношена. Работы в регионе планируется провести до конца года. Ранее сообщалось, что на 64 объекта имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным является вторая очередь Зольского группового водопровода, который решит проблемы сельских поселений и районного центра.

Власти Карачаево-Черкесии намерены также до конца года завершить реконструкцию системы водоснабжения Черкесска, которая началась в 2008-м. Министр строительства и ЖКХ КЧР Евгений Гордиенко пояснил ТАСС, что работы здесь ведутся по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Уже построены водозаборные и очистные сооружения, резервуары для воды, магистральные водоводы, отводящие сети. Протяженность обновленного водопровода - 78,5 километра, очистные сооружения пропускают 105 тысяч кубометров в сутки. Как заявили республиканские власти, к 2024 году благодаря нацпроекту "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80 процентов населения республики.

Жители станицы Ессентукской на "Прямой линии с губернатором Ставрополья" пожаловались, что в домах постоянно пропадает вода.

- Необходимость реконструкции сетей, подающих воду в Ессентукскую, назрела давно. Станица - административный центр Предгорного района - в последние годы активно развивается и застраивается, растет численность населения, - объясняет министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко. - Соответственно, выросла нагрузка на водопроводный комплекс. Подводящий магистральный водовод, построенный в 1989 году, необходимый станице объем пропустить уже не способен. Его модернизация с использованием современных материалов позволит полностью снять проблему.

Будет построен подводящий водовод в поселке имени Чкалова. В Предгорном районе до конца года начнется первый этап строительства подводящего водовода к хутору Хорошевскому. Строительство магистрального трубопровода решит вопрос летнего дефицита воды в Ессентукской.

Всего же до 2024 года свыше 346 тысяч жителей более 100 населенных пунктов края должны получить качественную питьевую воду. На реконструкцию и строительство коммунальных объектов потратят 3,8 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии, которые часто обращаются к нему с этой проблемой, в том числе в социальных сетях. В республике она также обострилась с наступлением жары. На днях Чайка обсудил эту тему с первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем и главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

По словам руководителя Ингушрегионводоканала Абукара Костоева, насосы качают до 22 тысяч кубометров в сутки, но в связи с тем, что объем потребляемой воды летом увеличился в три раза, возникла нехватка ресурса.

Как заявил Калиматов, республиканские власти активно занимаются этой проблемой. Так, правительством региона при поддержке Национального фонда развития РИ принято решение в первоочередном порядке закупить 13 глубинных и один центробежный насос для водозаборов Кантышево-Долаково, города Сунжи и Альтиевского водозабора. После их установки дебет воды увеличится на 10-15 процентов.

Прямая речь

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- С 2021 года по инициативе президента России в рамках федеральных программ регионам будут выделяться дополнительные средства на модернизацию коммунальных объектов, износ которых превышает 60 процентов. Это хорошая возможность привести в порядок коммунальное хозяйство Ставрополья, повысить качество тепло-, водо- и энергоснабжения. Качественная питьевая вода - это потребность номер один. Недопустимо в XXI веке получать ее по графику. Для органов управления на местах решение этой проблемы должно быть в приоритете, все процедуры подготовки документов для начала работ на водоводах они обязаны проводить максимально оперативно.