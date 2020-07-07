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07.07.2020 13:20
Рубрика: Происшествия

Экс-бизнесмена из Петербурга подозревают в финансировании терроризма

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге в ходе совместной операции полиции, УФСБ и Росгвардии задержан петербургский бизнесмен, которого правоохранительные органы подозревают в финансировании терроризма. Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, против 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности".

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- Как удалось установить оперативникам, злоумышленник, который до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок, с целью финансирования запрещенной деятельности перевел около 206,6 тысяч рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства, - рассказали в главке.

Обыски по месту жительства предполагаемого преступника позволили обнаружить у него литературу экстремистского характера, а также порядка 1,5 миллионов рублей, которые предназначались к переводу за рубеж на те же цели.

В настоящее время подозреваемый взят под стажу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование ведет ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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