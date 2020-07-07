Где этим летом школьники смогут больше всего заработать

Десятки тысяч российских школьников в летние каникулы предпочитают работать. Как организована их летняя трудовая кампания, кем они работают и сколько получают, выяснили корреспонденты "Российской газеты".

Молодежные биржи: 8 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области детским трудоустройством занимается 11 постоянных и 50 только открывшихся в муниципалитетах молодежных бирж труда.

Ребята доставляют почту, оцифровывают библиотечный фонда, а с 16 лет их берут помощниками на промпредприятия. Конечно, они могут выполнять сельхозработы, высаживать цветы, работать на уборке.

За свой труд школьники в среднем могут получать семь-восемь тысяч рублей в месяц. Всего через молодежные биржи до конца года трудоустроят 13 тысяч человек.

11 тысяч и свежий воздух в придачу

В Петербурге каждый десятый подросток, который по возрасту уже имеет право работать, ищет такую возможность.

"В садово-парковом хозяйстве им всегда рады, потому что в "высокий сезон" рабочих рук особенно не хватает, - рассказала "РГ" начальник отдела активных программ городского Центра занятости населения Наталья Чернега. - Радует, что ежегодно примерно 20 процентов ребят приходит на эту же работу снова".

Работают подростки по четыре часа пять дней в неделю (это правило действует во всех российских регионах). Питерские школьники в парках и садах могут заработать до 9,5 тысяч рублей в месяц, плюс материальная помощь - 1,5 тысячи.

Впрочем, в Петербурге есть и другие вакансии для школьников на лето. Можно, например, попробовать себя в журналистике - готовить материалы для сайтов подростковых и молодежных клубов.

Не ниже МРОТ: 12 тысяч 130 рублей

В Ростовской области уже появилась почти тысяча вакансий, на которые могут претендовать подростки от 14 до 18 лет. Зарплата не ниже МРОТ по региону -12 130 рублей.

Большой спрос на рабочих по благоустройству территорий, подсобников, помощников в различных сферах, куда с радостью возьмут и школьников. Многие подростки ищут работу через интернет.

15-летняя Александра Данкова одна из тех, кто хочет подработать: "Я перешла в девятый класс. Готова взяться за любую работу. Например, могу выгулять собаку, помочь с уборкой, выполнить поручение в качестве курьера".

15 тысяч и воспитание лидера

В Омске из-за пандемии трудовое лето для школяров задержалось больше чем на месяц. Работы стартовали только на этой неделе с соблюдением всех мер безопасности. В планах - трудоустроить восемь тысяч подростков. И почти 70 процентов их них - в сельской местности.

Помимо уборки территории и озеленения, они будут работать курьерами, помогать воспитателям в пришкольных и дворовых лагерях. Для городских школьников свои цеха откроют омские заводы и фабрики.

Кроме зарплаты, каждому положена материальная поддержка регионального бюджета в размере 2 тысяч 150 рублей. Таким образом, за месяц среднестатистический омский школьник может заработать примерно шесть тысяч рублей.

Кроме того, под свое крыло подростков берет студенческий стройотряд (ССО). Заработки здесь могут составить до 15 тысяч рублей в месяц. Впрочем, дело не только в деньгах.

"В школах должны быть команды лидеров, волонтеров, за которыми будут тянуться все остальные. Практика стройотрядов показывает, что ребята, прошедшие ее, активно включаются в социальную жизнь, быстрее взрослеют, начинают понимать, что такое дисциплина и какова цена денег", - считает руководитель штаба студенческих отрядов СФО Алексей Потейко.

На что ребята потратят деньги?

Опрос "РГ" работающих школьников показал, что деньги они собираются тратить на серьезные дела.

В Питере одни ребята говорили, что хотят помочь родителям, другие - заплатить репетиторам, третьи - на обновки и гаджеты.

Александре Данковой из Ростовской области учиться в школе еще три года, но она уже думает об институте: "Сейчас моя задача найти такую работу, которая поможет подкопить на учебу в вузе, - призналась школьница. - Конечно, надеюсь поступить на бюджет, но всегда лучше иметь запасной вариант".

Получить деньги на карманные расходы, для многих подростков вообще не самоцель. Гораздо важнее, говорили многие школьники Свердловской области, приобрести первый опыт работы в жизни.

А некоторые подростки вкладывают деньги в свое дело. Например, старшеклассник Никита на своем 3D-принтере выпускает детали под заказ: шестерни, стеклоочистители в машину, редукторы. За изделие ему платят 500 рублей. И он уже купил для своей работы более мощное оборудование.

Есть подростки, которые стараются заработать на гаджеты для дистанционной работы. Как ни крути, коронавирус внес свои коррективы в нашу жизнь. Так, Марат из поселка Меловой Ульяновской области признался, что все деньги от работы на пришкольном участке потратит на дополнительные "навороты" для компьютера, чтобы было удобнее учиться в пандемию.

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