Как мебельщики Новгородчины делят рынок

Мебельщики Новгородчины создают кухни, гостиные и спальни для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Собственный региональный рынок мебели участники называют сверхперенасыщенным: три крупные фабрики, сотни мелких компаний, а еще мебельщики-ремесленники, собирающие шкафы и столы в гаражных кооперативах.

Новгородский мебельный рынок и производство сформировались за два последних десятилетия и сосредоточились в двух городах - Великом Новгороде и Боровичах. Традиционная схема работы, зародившаяся в конце девяностых, выглядит и сегодня так: обмер и осмотр помещения, разработка дизайн-проекта, изготовление мебели, сборка и установка. Это если говорим о мебели на заказ. И все этапы работы могут быть разделены между разными компаниями или индивидуальными предпринимателями. Покупатель часто и не знает, где, кем и в каких условиях создается его гарнитур.

- Один вид работы - это создание только проекта кухни на "удаленке". Дизайн шкафов, столов, подбор материалов, разводка электрики, тогда речь идет о гонораре в пять-шесть тысяч рублей, - рассказала "РГ" дизайнер Ольга Карпова. - Часто заказывают жители Москвы и Питера. У новгородцев проект в два раза дешевле получается. А есть еще работы, когда дизайнер полностью контролирует проект на месте - это уже гонорар от 1200 рублей за один квадратный метр помещения считают. Но заказы на большие квартиры или коттедж сегодня редкость.

Мебельный рынок сегодня можно назвать стихийным, диким и неконтролируемым. Сами участники говорят о большом количестве нелегалов. Регионального отраслевого объединения нет, а Союз предприятий и работников мебельной и деревообрабатывающей промышленности Северо-Запада ликвидирован в 2016 году. Ни о каком объединении или установлении правил игры между мелкими и средними участниками и речи нет.

- Когда мы начинали работать, фирм было около десяти. Недавно я пересчитала - уже было 330, не считая "гаражников". Почувствуйте разницу, - недоумевает предприниматель из Великого Новгорода Екатерина Бучнева. - Много дизайнеров, официально оформленных в известных фирмах, подрабатывают на подобных товарищей, которые нам совсем не товарищи - демпингуют, налогов не платят. Поверьте, новые мебельные фирмы все время открываются. Раньше такое было непозволительно, а сейчас у людей ни стыда, ни совести, ни морали.

Демпинговать на рынке в этом году начали почти все мебельные компании Новгородчины. В разговорах признаются: падение продаж в апреле и мае - от 10 до 20 процентов. Весной магазины и производственные цеха не работали несколько недель, но мебельная отрасль не вошла в число пострадавших от пандемии. Но многие арендодатели в торговых центрах пошли навстречу и плату за период простоя в Великом Новгороде или не брали вовсе, или предоставили значительные скидки. Уже в мае-июне компании возобновили закупку материалов на заводах.

Открыть мастерскую и стать мебельщиком сегодня не просто, а очень просто. Кризис переживут не все фирмы, а вот «гаражники» останутся и будут работать спокойно дальше

- Мебель под заказ сегодня почти вся из ДСП, и последние лет 15 производство деревоплиты налажено в России. Мы закупаем плиту в Карелии или в Вологодской области. Вообще Северо-Запад обеспечивает себя материалами, - поделился предприниматель из Великого Новгорода Ростислав Селиванов. - А вот фурнитуру практически всю везем из Китая, Польши, Германии.

На посещение выставок современные мебельщики не тратятся. Экономят. Все тенденции изучают и за всем следят по интернету. Клиент тоже требователен и, прежде чем заказать гарнитур, смотрит, а что в моде сегодня и будет завтра. Считается, что в Россию мебельные тенденции приходят из Европы с опозданием лет на пять. Последние два-три года в тренде скандинавский стиль и минимализм.

Понятия "средняя цена" на рынке мебели под заказ не существует. Очень много индивидуальных слагаемых: размер, материал, цвет, фурнитура. Каждый раз это конструктор, который складывают мебельщики. Говорят, кухонный гарнитур ориентировочно стоит 150-250 тысяч рублей. Цена зависит от сложности работы, от аппетита и желания заработать. В разговорах с "РГ" мебельщики признавались, что могут делать проект с рентабельностью в 10 процентов, если им интересно и не сложно, а могут и 50, и 100 процентов "нарисовать". В зависимости от клиента.

За авторскими идеями и недорогими, неповторимыми полочками, столами, стульями новгородцы идут к ремесленникам. В последние годы говорят о возвращении ремесленной мебели. Кто-то называет их проще - "гаражниками". Придумывают, строгают и склеивают такую мебель часто в новгородских гаражах.

Открыть мастерскую и стать мебельщиком сегодня не просто, а очень просто. Аренда теплого гаража - от пяти тысяч рублей в месяц, создание сайта или группы в соцсети, регистрация в налоговой (с июля в Новгородской области возможна самозанятость). Основные затраты - оборудование и инструменты.

- Если мебелишкой заниматься, но не диванами и столами, то много и не надо, но одним станком не обойдешься никак. Сейчас лучше 3D-фрезер взять большой и присоседиться к какой-нибудь столярке, а лучше к нескольким и некрупным - вот тут всегда хлеб будет, - считает начинающий мебельщик Дмитрий. - Так и начинаю подрабатывать, но станок не купил, а сделал сам. Обошелся примерно в 100 тысяч рублей.

Новый фрезерный станок с программным управлением - от 300 тысяч рублей. Но сам бизнес ремесленников на Новгородчине сегодня раздроблен на множество мелких и самостоятельных. И мебель они создают в общей кооперации: отдельные столярные мастерские, лесопильное производство с 3D-станками, поставка фурнитуры, дизайнеры, продажники. У каждого свой участок работы, и все самостоятельны. Кроме авторской мебели и небольших заказов, "гаражники" сегодня активно занимают нишу и по производству стандартной мебели из ДСП.?Технологии и знания позволяют.

- Сегодняшний кризис переживут не все фирмы, а вот "гаражники" останутся и будут работать спокойно дальше, - считает Ростислав Селиванов. - Как будут снова возникать новые компании на рынке, кто-то будет уходить. Входной билет в этот бизнес небольшой - от 150 тысяч рублей можно начинать, рассчитывая на обороты от 500 тысяч рублей в месяц. Поэтому мебельный бизнес и привлекал, и будет привлекать многих. Жаль, клиентов на всех не хватает.