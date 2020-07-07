Петербуржцы жалуются на то, что месторасположение некоторых остановок общественного транспорта крайне неудобно для самих горожан. Частые жалобы: остановки автобусов и трамваев разнесены на большое расстояние, а то и находятся по разные стороны перекрестка. Чтобы успеть сесть в приближающийся автобус или трамвай, приходится бежать от одной остановки до другой. И не всегда есть остановки у крупных торговых центров и маркетов, что означает: до остановки приходится идти, неся тяжелые сумки. "РГ" выясняла, почему же так происходит.

- Часто пользуюсь остановкой на Садовой улице, возле Гостиного Двора. Там всего-то ходят два автобуса - N 181 и 49 и трамвай N 3. Идут они по одному маршруту до площади Репина, но автобусная остановка расположена далеко от трамвайной. Вот и получается: если выбираешь автобусную остановку, то мимо тебя может пройти трамвай - добежать до его остановки может только спринтер, - рассказала "РГ" пенсионерка Ирина Колосова.

- Рядом с моим домом - перекресток улицы Подвойского и проспекта Солидарности. Это конечные остановки маршрутов городского транспорта. Так трамвай останавливается по одну сторону улицы, автобусы и троллейбусы - по другую. Перебегать улицу - невозможно. Движение интенсивное, это риск, - жалуется Галина Кадыкова.

- Я и мои знакомые постоянно ездим в большой супермаркет "Ашан" на улице Седова. Выходишь с сумками, и приходится далеко идти до остановки общественного транспорта. Езжу к родственникам на Дальневосточный проспект, так нам возле магазина "Лента" по просьбам горожан сделали дополнительную трамвайную остановку. Рядом с социальном домом для пенсионеров на Сиреневом бульваре, в котором живет мой знакомый, тоже сделали по просьбам проживающих дополнительную автобусную остановку. А у нас - нет, - поясняет пенсионер Иван Громов.

Эти вопросы "РГ" адресовала в комитет по транспорту.

При выборе места для остановки учитывается множество факторов. Прежде всего ориентируются на Правила дорожного движения

Как нам пояснили в пресс-службе комитета, при выборе места для остановки учитывается множество факторов. Прежде всего ориентируются на Правила дорожного движения, которые предписывают обходить трамвай спереди, а автобус сзади (поэтому и остановки разносят таким образом: трамвайная - перед пешеходным переходом, а автобусная или троллейбусная - за переходом). Учитываются прохождение в зоне остановки коммуникаций, удаленность от внутридомовых проездов, интенсивность движения общественного транспорта на конкретной улице: чем больше маршрутов и интенсивнее движение, тем больше должна быть длина самой остановочной площадки. Если по местным условиям длины не хватает, а движение общественного транспорта интенсивное, то автобусную и троллейбусную остановки разделяют: спереди троллейбусная, сзади автобусная. Обязательно принимаются во внимание особенности движения на перекрестках или участке дороги - с какой полосы какие повороты разрешены или запрещены и прочие нюансы. Окончательный проект обязательно согласовывается с ГИБДД.

Исходя из соображений безопасности совместить названные остановки на Садовой улице невозможно. Аналогична ситуация с остановками на пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности. Что же касается "дополнительной остановки" возле гипермаркета на улице Седова, то она также невозможна: предполагаемое место остановки расположено между двумя въездами и не оборудовано пешеходным переходом. Транспортное обслуживание покупателей гипермаркета предусмотрено с остановочных пунктов, расположенных на площади Бехтерева, - в пределах пешеходной доступности. Так что не всегда есть возможность учесть пожелания горожан.

- Место для остановки выбирается на основании перечня нормативных документов. Нормативы допускают отступление от требований только при соответствующем обосновании (и при соблюдении правил безопасности). Для этого необходимо знать пешеходные потоки и основные места притяжения - куда и откуда идут люди. Нужна транспортная модель территории с моделированием не только автомобильного, но и пешеходного движения. Если эта работа не входит в проект дороги, остановка может также оказаться не очень удобной. Свои коррективы вносит и время. Приведу типичный пример: пересечение проспектов Гражданского и Просвещения. Район был построен в 1970 году, и трамвайные остановки на проспекте Просвещения были построены в соответствии с типовыми требованиями, перед перекрестком. Когда в 1978 году построили станцию метро "Гражданский проспект", чтобы добраться до остановки трамвая пассажирам приходилось переходить и Гражданский проспект, и проспект Просвещения. Только через 20 лет, в 1998 году, трамвайная остановка была перенесена на другую сторону перекрестка, и теперь пассажирам необходимо перейти только одно направление движения на проспекте Просвещения, - сказал Андрей Горев, профессор кафедры транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

С реализацией транспортной реформы число горожан, недовольных расположением остановок, может увеличиться.

- Что касается остановок, то на каких-то участках они исчезнут (если ранее на них останавливался только коммерческий транспорт). То есть остановки могут "уйти" с проулков, маленьких улиц. Да, кому-то из горожан придется добираться до ближайшей остановки большее время, но при этом он затратит меньше времени на саму поездку. Какое-то время мы будем привыкать к новой системе, но потом поймем, что она удобнее, - считает Николай Ватин, профессор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.