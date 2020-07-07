Какими будут форумы и конгрессы после пандемии

Пандемия заставила все мировое сообщество по-новому взглянуть на многие аспекты своей жизнедеятельности. Стремительное распространение вируса затронуло экономику, здравоохранение, социальную сферу, образование, заставило в авральном режиме перестраивать процессы в этих сферах. Режим самоизоляции продемонстрировал нам, как велико влияние человека на экологию и как глубоко проникли в нашу жизнь технологии, без которых работа во многих отраслях просто остановилась бы.

Думаю, тут нужно говорить не о проблемах, а, скорее, о том, что все эти сферы существенно поменяются. Пандемия открыла нам новую реальность, в которой предстоит учитывать такой сценарий развития и быть к нему готовым - адаптировать техническую и законодательную базы, освоить новые навыки, поменять способы взаимодействия. И мы уже видим, как быстро эти изменения начали претворяться в жизнь.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, мы понимаем, что время для проведения массовых мероприятий с большим количеством участников пока не наступило. Карантин ускорил соединение онлайн- и офлайн-форматов, и в будущем это сделает событийную отрасль более продвинутой с точки зрения использования диджитал-решений.

Традиционные мероприятия неизбежно будут эволюционировать, подстраиваясь под глобальные перемены. Онлайн-сектор стремительно развивался в последние годы, теперь он прочно обосновался и в ивент-отрасли. Для нас это интереснейшая задача - развивать новое направление, которое потребует новых компетенций, передовых технологий, других подходов в привлечении аудитории, а также перемен в сознании как организаторов, так и участников.

Несмотря на все вышесказанное, я уверен, что онлайн-формат не способен полноценно заменить такие крупные форумы, как ПМЭФ, где имеет значение не только экономическая повестка, где крайне важна атмосфера: уровень и статус участников, разговоры в кулуарах, культурная жизнь на полях форума. Однако отраслевые, тематические онлайн-дискуссии, конкурсы и другие форматы, безусловно, станут востребованы в мире после пандемии. Мы считаем, что эта ниша уже сформирована и будет развиваться.

Для Росконгресса защита сотрудников - один из приоритетов. Еще в середине марта мы перевели сотрудников на удаленный режим работы. Во всех офисах введены правила работы по графикам с дежурными от подразделений, установлены санитайзеры и проводится дезинфекция помещений в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Поскольку мы давно работаем в разных странах и часовых поясах, у всех сотрудников есть удаленный доступ к рабочим столам, а также корпоративная мобильная связь, которые позволяют нам сохранять стопроцентную работоспособность в удаленном формате.

В режиме самоизоляции мы успели провести более двадцати различных онлайн-мероприятий. Организовали ряд деловых сессий: обсуждали вопросы функционирования и выживания бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, вопросы цифровизации экономики и соответствующей национальной программы, провели несколько мероприятий в комбинированном онлайн- и телевизионном формате на тему здравоохранения. Помимо деловых сессий провели еще множество мероприятий различных форматов: концерты, конкурсы, спортивные соревнования, виртуальный кинотеатр.

Мы нашли возможность задействовать наши ресурсы в других проектах: совместно с Общероссийским народным фронтом фонд выступил инициатором создания горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. За три месяца работы горячей линии количество принятых звонков превысило три миллиона, а подразделение развилось до полноценного информационного центра, где работают линии медиков, психологов, запущена линия духовной помощи.

В новых условиях оказались востребованы и другие направления работы фонда как нефинансового института развития. Мы запустили несколько ресурсов в рамках аналитического направления, где собираем материалы о мерах поддержки бизнеса и населения в период распространения коронавируса, практические рекомендации для бизнеса и направляем их заинтересованным сторонам. На портале "Антикризисный план. Мировые практики" публикуются обзоры материалов ведущих мировых институтов развития о принятых мерах в разных регионах мира. На площадке "Лучшие региональные практики" консолидируется информация о практике применения тех или иных мер поддержки в субъектах Российской Федерации, особенно в части малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем планируем развивать это направление за счет подготовки собственных аналитических материалов по международной и региональной проблематике.

Также мы создали несколько собственных проектов для взаимодействия бизнеса и содействия в привлечении инвестиций: это B2B-маркетплейс RCBusiness, Инвестиционный портал регионов России, проекты RC-ART, Time4photo, Фонд идей, Бюро спортивных инвестиций.

Думаю, что все эти ресурсы будут работать и после снятия ограничений. Это действительно нужные рынку инструменты - мы это увидели по объемам поступающих заявок. Например, на маркетплейсе сейчас размещено более 300 проектов, а инвестиционный портал за два месяца работы собрал более 80 заявок с общим бюджетом более 330 миллиардов рублей, которые будут реализованы, несмотря на эпидемиологические ограничения.

Публикация материала осуществлена в рамках проекта "Адаптация"

Справка "РГ"

"Адаптация. Думаем о том, что потом" - общероссийский журналистский проект эпохи карантина. Организатор - Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, соорганизаторы - "Российская газета" и газета "Санкт-Петербургские ведомости". Координатор - Дмитрий Шерих, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России ds@jourspb.ru.

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