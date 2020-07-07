Калининградца задержали за "минирование" торговых центров

В Калининградской области полицейские по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в "минировании" двух торговых центров. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Предполагается, что 22-летний калининградец передал в правоохранительные органы ложную информацию: в торговых центрах "Плаза" и "Европа" в центре Калининграда якобы находятся взрывоопасные предметы. Звонок поступил вечером 6 июля.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и других оперативных служб, посетителей и продавцов торговых центров эвакуировали. По итогам проверки никаких подозрительных предметов специалисты не обнаружили.

Молодого человека, подозреваемого в ложном "минировании", доставили в отделение полиции, проводится дознание.