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07.07.2020 18:50
Рубрика: Культура

Мариинский театр открылся для зрителей

Текст: Наталья Лебедева
Мариинский театр вновь открыл двери для зрителей, которые смогут наконец увидеть артистов вживую на сцене, а не на экране онлайн. С 7 по 12 июля в Мариинском-2 соскучившиеся по настоящему искусству зрители услышат концертные исполнения оперной классики - "Иоланты", "Трубадура", "Самсона и Далилы", выступления Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также увидят первые балетные гала-концерты. Кстати, Мариинский стал первым российским театром, решившимся на балетный гала для зрителей.

Театральный марафон в рамках фестиваля "Звезды белых ночей" начнут два оперных вечера - "Иоланта" Петра Чайковского и "Трубадур" Джузеппе Верди. На сцену выйдут лучшие голоса театра Ирина Чурилова (Иоланта), Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт) и Владислав Сулимский (Эбн-Хакиа). "Трубадур" 8 июля соберет на сцене не менее впечатляющий состав - Татьяна Сержан (Леонора), Екатерина Семенчук (Азучена), - Нажмиддин Мавлянов (Манрико). За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Следующие два дня будет солировать один из ведущих российских пианистов Денис Мацуев. 9 июля он сыграет в сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева. В этот вечер прозвучат Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, "Озорные частушки", сюита из балета "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина и "Кикимора" Анатолия Лядова. А 10 июля Денис Мацуев представит сольную программу: сочинения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.

Программу субботнего дня отроет концертное исполнение "Самсона и Далилы" Камиля Сен-Санса, а уже вечером и в воскресенье поклонников искусства танца ждут три гала-концерта с участием звезд балетной труппы и молодых, но уже известных артистов театра. Хореографические миниатюры, сцены из балетной классики и современные работы можно будет увидеть в исполнении Екатерины Кондауровой, Алины Сомовой, Виктории Терёшкиной, Олеси Новиковой, Марии Хоревой, Тимура Аскерова, Андрея Ермакова, Кимина Кима и многих других.

Для всех артистов эти выступления будут особенно волнительными, потому что для многих станут первым выходом на сцену после трехмесячной самоизоляции.

Зрителей возвращение в театр тоже не оставит равнодушными. Однако придется быть готовым соблюдать требования безопасности. В зале предусмотрены шахматная рассадка (количество мест будет ограничено до 1000) и обязательное использование средств индивидуальной защиты.

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