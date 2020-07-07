Помогут ли застройщики в расселении ветхих домов Архангельска

В Архангельске, который называют столицей ветхого жилья, приняли новую программу развития застроенных территорий на 2020-2025 годы. Она должна помочь в решении давней проблемы города с расселением многочисленных деревянных домов. Суть в том, что застройщики берутся за свой счет приобрести другое жилье для их обитателей или выплатить им денежную компенсацию, а взамен получают освобожденный участок в центре города под коммерческое строительство.

По данным администрации города, сегодня в Архангельске насчитывается без малого четыре тысячи многоквартирных деревянных домов, построенных десятки лет назад. Из них 866 уже признаны аварийными, а остальные в ближайшем будущем пополнят их ряды. Реконструировать такой жилфонд, чтобы дать ему вторую жизнь, практически невозможно. Сами конструкции устарели морально и физически, а нормативные сроки эксплуатации внутренних инженерных сетей давно вышли. При этом управляющие компании зачастую даже не пытаются поддерживать "деревяшки" в нормальном состоянии, но исправно собирают с жильцов плату за их содержание.

Приобрести новое жилье на свои средства могут далеко не все. Проблема решается в основном за счет уже второй региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья, стартовавшей в прошлом году и рассчитанной на шесть лет. В нее вошли 342 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 год. В итоге более девяти тысяч горожан получат по своему выбору денежную компенсацию или новую квартиру. К примеру, сейчас в Архангельске строятся две многоэтажки, которые позволят освободить 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Но деревянные дома ветшают гораздо быстрее, чем расселяются. Только за последнее время два из них сошли со свай, то есть жить в них стало совсем невозможно. Город в таких случаях предлагает людям маневренный фонд, но он очень мал - всего 43 помещения, многие из которых находятся не в лучшем состоянии. Это отдельная проблема. По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Шадрина, рассматриваются такие варианты решения, как строительство нового здания, переоборудование бывшего общежития и компенсация за съем жилья из горбюджета.

Ко всем бедам ветхого жилфонда добавляются пожары, причиной которых нередко становятся поджоги. С апреля по июнь этого года только в районе переулка Водников в центре Архангельска произошло несколько таких случаев. Полиция задержала местного жителя, который признался в совершении шести поджогов. Его мотивы пока не разглашаются, но среди горожан бытует мнение, что недобросовестные застройщики таким криминальным способом расчищают территорию под свои объекты.

Однако главный архитектор Архангельска Александра Юницына опровергла эту версию применительно к переулку Водников. По ее словам, согласно генплану города здесь планируется строительство школы, а не коммерческого жилья.

С одной стороны, застройщики проявляют интерес, с другой — осторожничают: если придется переселять много людей, за проект не берутся

При этом с помощью законопослушных застройщиков вполне можно ускорить расселение деревянного жилфонда, полагают в администрации Архангельска. Многие дома, признанные непригодными для проживания, находятся в центральной части города с ее развитой системой коммуникаций - мечта любого застройщика. К тому же Архангельск тянется вдоль реки, и бесконечно расширять его в сторону окраин, по мнению специалистов, не имеет смысла - это плохо скажется на транспортной и социальной инфраструктуре.

Градостроительный кодекс дает возможность решать проблему ветхого жилья за счет средств частных инвесторов. Такой опыт в Архангельске уже есть: прежняя программа развития застроенных территорий работала с 2011 года, и на ряде из них вместо старых домов выросли новостройки. Но масштабной она все же не стала. С одной стороны, застройщики проявляют интерес, с другой - осторожничают: если довесок к участку в виде "аварийки" слишком велик и придется переселять много людей, за проект не берутся.

В новую программу вошли 23 территории, на которых расположено более 70 деревянных домов, в том числе 12 аварийных.

- На этих территориях предусмотрено строительство жилья с необходимым благоустройством, - пояснил заместитель главы Архангельска Даниил Шапошников. - Как правило, они выходят на магистральные улицы и улицы местного значения, что позволяет организовать линию застройки и дворовые территории. Реализация такой программы поможет не только решить задачу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, но и снизить расходы на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Примечательно, что в ходе обсуждения программы на сессии гордумы высказывались опасения, не спровоцирует ли ее принятие новых поджогов деревянных домов. Но с криминалом должны разбираться правоохранители, а городу надо развиваться.

Теперь администрация Архангельска приступит к поиску потенциальных инвесторов. Чтобы привлечь застройщиков, в принятую программу при необходимости будут вносить дополнения.

Как у соседей?

В Сыктывкаре с 2013 года также работает муниципальная программа развития застроенных территорий. До 2023-го в столице Коми планировалось расселить и снести 107 деревянных домов, а на их месте построить новое жилье. Однако реализация программы сильно отстает от планов. Из намеченного был возведен лишь один многоквартирный дом.