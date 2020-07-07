Субъекты Северо-Западного федерального округа наращивают государственный долг. Причем в структуре заимствований вновь появились коммерческие займы, которые в последние годы активно вытеснялись за счет бюджетных кредитов. Эксперты называют тенденцию ожидаемой и тревожной одновременно. Мероприятия по противодействию коронавирусу требуют дополнительных расходов, тогда как доходы регионов падают.

Калининградская область завершила первый квартал 2020 года с профицитом. Доходы областного бюджета достигли 26,7 миллиарда рублей, расходы - 25,5 миллиарда рублей. При этом динамика налоговых и неналоговых доходов составила 111 процентов по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Однако уже в апреле показатель опустился до 96,3 процента. По итогам четырех месяцев регион недосчитался (относительно плана) 1,7 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов.

Что касается государственного долга, его объем по состоянию на 1 июня составил в Калининградской области 18,3 миллиарда рублей. Из них более 13 миллиардов - это дешевые бюджетные кредиты, 2,7 миллиарда - государственные ценные бумаги, 2,3 миллиарда - государственные гарантии. Коммерческих кредитов в структуре заимствований не было.

Ситуация изменилась в середине июня, когда регион, заключив несколько контрактов с одним из коммерческих банков, привлек шесть миллиардов рублей. Условия, впрочем, весьма лояльные: максимальная ставка составляет 6,5 процента годовых, досрочное погашение возможно без штрафов и комиссий, дополнительные сборы отсутствуют.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, госдолг субъекта Федерации не должен превышать ста процентов доходов регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений. В Калининградской области в законе об областном бюджете на текущий год запланировали 44 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. До превышения максимально допустимого уровня государственного долга эксклаву далеко - даже с учетом привлечения новых коммерческих кредитов и падения доходов.

А вот на Псковщине, как признается руководство области, без существенной поддержки из федерального бюджета показатели госдолга могут уйти далеко за сто процентов. В законе о региональном бюджете говорится, что доходы псковской казны без учета безвозмездных поступлений должны составить в текущем году 21,7 миллиарда рублей. Но, согласно недавним оценкам, выпадающие доходы до конца 2020 года достигнут 4,6 миллиарда.

Государственный долг Псковской области по состоянию на 1 июня уже равняется 76 процентам от запланированных поступлений без учета выпадающих доходов. Его объем составил 16,5 миллиарда рублей, из которых только 5,1 миллиарда - это дешевые бюджетные кредиты, остальное - более дорогие коммерческие займы. Данные на 1 июля обнародуют во второй половине месяца.

При этом Псковщина, к удивлению экспертов, не вошла в число 56 субъектов РФ, получивших в конце мая дополнительные федеральные дотации на сбалансированность бюджетов в условиях распространения коронавируса. 100 миллиардов рублей распределили между регионами, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Большинство территорий Северо-Запада оказались в "счастливом списке". Калининградской области выделили 444,1 миллиона рублей, Карелии - 1,8 миллиарда, Коми - почти два миллиарда, Архангельской области - 2,3 миллиарда, Вологодской области - 2,6 миллиарда рублей, Новгородчине - 592,5 миллиона, НАО - 215,8 миллиона рублей. Псковская область надеется войти в число получателей второго федерального транша.

Прямая речь

Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов:

- Вызовы 2020 года ясно показали, что технологии государственного стратегирования в нашей стране нуждаются в совершенствовании. Уже в январе - апреле расходы регионов резко увеличились - на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Доходы же сократились, хотя и незначительно, на 1,2 процента. Но по итогам полугодия мы будем наблюдать куда более печальную картину.