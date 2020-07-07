Нерабочий период обнажил проблемы российского рынка малоформатной торговли. Сколько предприятий прекратят работу в регионах СЗФО, станет известно через два-три месяца после отмены всех ограничений. Но очевидно, что бизнес как никогда ранее нуждается в четких правилах игры. Сейчас их устанавливают муниципалитеты. Они решают, где можно, а где нельзя размещать киоски и павильоны, на каких условиях и на какой срок предприниматели получают землю в аренду.

В результате где-то симпатичные нестационарные торговые объекты (НТО) составляют достойную конкуренцию торговым сетям. А также, что очень важно, помогают местным аграриям реализовать свою продукцию. Где-то, наоборот, продолжают бороться с ржавыми киосками в духе 90-х, но ничего не делают, чтобы найти им достойную замену. В перспективе ситуация может измениться. В Госдуме РФ рассматривают законопроект о нестационарной и развозной торговле, сейчас он находится на доработке. Представители отрасли надеются, что документ не обрастет заградительными правками и его примут в ближайшее время.

Убрали подводные камни

Новый законопроект призван включить в себя лучшие муниципальные практики и дать толчок к развитию нестационарной и развозной торговли во всех субъектах РФ. В его разработке, стартовавшей несколько лет назад, принимали участие представители отрасли. Но в ходе многолетних согласований документ оброс заградительными правками от различных ведомств. И версия, внесенная в Госдуму РФ в конце 2018 года, в некоторых регионах грозила даже ухудшить климат на рынке малоформатной торговли.

Так, документ позволял заключать договоры аренды земли под НТО на пять-семь лет и пролонгировать их без торгов, но только один раз. По истечении второй семилетки владельцу павильона пришлось бы его снести, чтобы не иметь преимуществ перед другими участниками аукциона. Для муниципалитетов, в которых киоскеры могут получить землю максимум на два-три года, и такое положение является прорывным. Но в принципе отказ от многократной пролонгации договоров лишал предпринимателей стимулов вкладывать деньги в развитие своего дела.

Другой подводный камень связан с запретом на сдачу всего нестационарного помещения или его части в субаренду. Законопроект запрещал владельцам торговых точек не только делиться площадью с коллегами, но и ставить в своем павильоне автоматы по продаже кофе, терминалы мобильной связи или банкоматы. Третий пункт, волновавший представителей отрасли, касался специализации НТО.Новые правила обязывали предпринимателей формировать не менее 80 процентов ассортимента товарами одной группы.

- В этом году Минпромторг России существенно переработал документ. Насколько нам известно, все три положения, ухудшающие климат на рынке, из законопроекта убрали, - комментирует ситуацию президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель комиссии ОПОРЫ России по малоформатной и мобильной торговле Владлен Максимов. - Документ вообще подвергся серьезному сокращению. С одной стороны, он продолжает носить рамочный характер. У местных властей, не желающих развивать малоформатную торговлю, остаются широкие возможности для установки заградительных требований к арендаторам. С другой стороны, принятие законопроекта станет неким сигналом для региональных и муниципальных чиновников: малые форматы - это не пережитки 90-х, с которыми необходимо бороться, а социально значимый бизнес, нуждающийся в поддержке.

Код преткновения

Так почему же законопроект, который поприветствовал бизнес, вновь находится на доработке? Во-первых, потому что к документу возникли вопросы у представителей Совета Федерации. Детализировать на уровне федерального центра, какие полномочия в области регулирования торговой деятельности должны иметь власти на местах, излишне, посчитали сенаторы. Во-вторых, потому что депутаты предложили учесть в законопроекте вопросы развития малых форм хозяйствования, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Представители рынка малоформатной торговли надеются, что работа над документом не затянется.

- В Санкт-Петербурге до пандемии насчитывалось порядка восьми тысяч НТО, - рассказывает председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. - Сколько компаний переживут нерабочий период, станет понятно через два-три месяца после отмены всех карантинных ограничений. Ведь те, кто найдет в себе силы открыться, столкнутся со снижением платежеспособного спроса.

Принятие законопроекта станет неким сигналом для региональных и муниципальных чиновников

По словам Владимира Меньшикова, сейчас самым актуальным вопросом для владельцев петербургских НТО является отмена арендной платы за нерабочие месяцы. Такие льготы предпринимателям предоставили, но только тем, кто относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики по основному коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В результате каникулы получило меньшинство. Ряд предпринимателей работают по дополнительным кодам, кто-то не прошел перерегистрацию, сменив вид деятельности, у кого-то коды изменились автоматически, когда в 2016 году заработал новый классификатор.

- Конечно, на уровне федерального закона эта проблема решаться не должна, здесь нужны иные нормативно-правовые акты, - продолжает петербургский эксперт. - Минэкономразвития РФ уже предложило разрешить субъектам бизнеса уточнить коды ОКВЭД сейчас, а льготы получить за предшествующие нерабочие месяцы. Инициатива касается не только рынка малоформатной торговли, но владельцы НТО ждут ее принятия с нетерпением. В то же время будет своевременно, если федеральный закон о нестационарной и развозной торговле, получивший одобрение бизнеса, обретет законодательную силу. Главное, чтобы после доработки документ не оброс новыми заградительными правками.

Сносить нельзя помиловать

В новом законопроекте следует четко прописать, на каких землях могут располагаться нестационарные торговые объекты, развивает тему координатор Ассоциации малоформатной торговли в Калининградской области, управляющий партнер калининградской юридической фирмы Станислав Солнцев. Необходимо, в частности, зафиксировать право жильцов многоквартирных домов размещать НТО и иные архитектурные сооружения на придомовых территориях. Возможно, изменения потребуется внести и в Жилищный кодекс РФ.

- Пока федеральное законодательство не запрещает, но и прямо не разрешает установку нестационарных торговых объектов на земельных участках, относящихся к многоквартирным домам, - поясняет Станислав Солнцев. - В муниципальных правилах благоустройства власти Калининграда прописали запрет и инициировали снос нескольких НТО.

Один из предпринимателей подал административный иск в Калининградский областной суд, потребовав признать недействующим спорный пункт муниципального документа. Однако в иске компании отказали. Первый апелляционный суд общей юрисдикции поддержал позицию областного суда.

- Хотя к моменту рассмотрения апелляции уже вышло определение Конституционного суда РФ, разрешившего жителям Перми размещать НТО на землях многоквартирных домов, - продолжает Станислав Солнцев. - Решения Конституционного суда РФ обязательны к исполнению на территории всей страны. Но, к сожалению, в Калининграде к его выводам не прислушались по формальной причине - КС РФ не признал незаконным установление запретов в резолютивной части. Сейчас мы готовим кассационную жалобу. Если право граждан размещать НТО на земельных участках многоквартирных домов, подтвержденное КС РФ, получит "прописку" в новом законопроекте и в Жилищном кодексе РФ, это будет очень актуально.