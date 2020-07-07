В Арктике началось создание Северного морского транзитного коридора

В 2020 году грузопоток по Северному морскому пути превысит 30 миллионов тонн, заявил глава "Росатома" Дмитрий Лихачев. К 2024 году этот показатель должен составить уже 80 миллионов тонн. Но эти объемы представляют собой главным образом отправляемые на экспорт нефть, газ и уголь, а также грузы обеспечения. Остается под вопросом развитие транзитных перевозок, поскольку неясна грузовая база и могут возникать сложности с графиком доставки груза из-за сурового арктического климата. При этом план развития Северного морского пути (СМП) предусматривает, что к 2035 году он станет международной транспортной зоной, входом в которую послужит Мурманская область, а выходом - Петропавловск-Камчатский.

Чтобы решить эту проблему, в 2019 году в Арктике инициирован проект Северного морского транзитного коридора (СМТК). Предполагается, что он поможет Северному морскому пути интегрироваться в глобальную торговую систему товарообмена.

Речь идет о создании комплексной транспортно-логистической системы для международных транзитных морских грузоперевозок, строительстве коммерческого флота и транспортно-логистических узлов. Предполагается, что основой проекта СМТК станет специализированный флот - контейнеровозы арктического класса и ледоколы, затраты на которые могут составить более 80 процентов стоимости всего проекта.

- Для этого может потребоваться беспрецедентная программа строительства серии крупнотоннажных контейнерных судов арктического класса с водоизмещением более 100 тысяч тонн, - отметила в одном из своих выступлений директор проектного офиса СМТК Ольга Кирдей.

Строительство подобных судов - очень сложный процесс, подчеркивает заместитель главного конструктора проекта ЦКБ "Айсберг" Дмитрий Сахаров. Арктические моря отличаются экстремальными условиями, поэтому конструкции судна предъявляется масса ресурсных ограничений, Кроме того, проектный срок службы судна рассчитывается на 40 лет. Это означает, что необходимо использовать опережающие решения, которые позволят судну оставаться конкурентоспособным с экономической точки зрения весь этот срок.

Чтобы учесть при проектировании СМТК огромное количество "неизвестных", предполагается широко использовать новейшие технологии цифровых двойников - виртуальных моделей проекта. Первоначально ставилась задача создать цифровые решения, позволяющие контролировать срок и стоимость строительства флота и транспортно-логистических узлов. Но в процессе работы стало ясно, что предстоит создать целую отрасль сервиса для будущего евро-азиатского рынка товарообмена, который считается очень перспективным.

- Существуют цифровые двойники первого рода, это двойники объектов. Цифровые двойники второго рода описывают технологические процессы изготовления объектов. На этапе, когда цифровой двойник "знает, как его изготавливали", возникает "умный" цифровой двойник, - рассказал руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков на экспертной сессии в мае 2020 года. - Он способен указать нам критические зоны и характеристики, то есть то, что нужно контролировать и что нужно измерять на всех эксплуатационных режимах. Здесь же возникает так называемая цифровая тень, основными компонентами которой выступают всевозможные датчики), промышленный интернет, Big Data и "озеро больших данных", если надо - центр обработки данных (ЦОД) и предиктивная аналитика. В отличие от цифрового двойника, который обладает предсказательным потенциалом и может "заглянуть за горизонт", цифровая тень "помнит" лишь то, что уже происходило. "Умный" цифровой двойник позволяет организовать эффективные обратные связи на всех этапах жизненного цикла продукции. Это поможет разработать лучшие ледоколы и контейнеровозы для СМТК.

Уже создана цифровая платформа, позволяющая выполнять десятки и сотни тысяч виртуальных испытаний на специализированных виртуальных стендах и полигонах. Например, разработанные цифровые двойники контейнеровозов позволят проводить в виртуальном формате все необходимые испытания судов. Это уменьшает объемы физических и натурных испытаний, а значит, позволяет сократить время и уменьшить себестоимость разработки.

Для развития транзита по Севморпути предстоит решить и много других задач. Эксперты отмечают, что танкеры, балкеры, контейнеровозы ледового класса не являются конкурентоспособными при транзитных перевозках. На чистой воде такие суда проигрывают, поскольку они более металлоемки и имеют больший расход горючего. С другой стороны, весь северный путь из Европы в Азию - это 7200 миль. Только половина этого пути пролегает в суровых ледовых условиях: от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Поэтому одним из вариантов может стать новый алгоритм перевозок - с перевалкой груза в портах Мурманска и Петропавловска-Камчатского, до которых могут курсировать обычные суда. Необходима нормальная экономическая модель, сопряженная с общемировой грузовой базой и нацеленная на то, чтобы сделать маршрут конкурентоспособным по времени и стоимости.