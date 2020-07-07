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07.07.2020 16:44
Рубрика: Общество

В центре Петербурга появилось уличное пианино

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на улице Малая Садовая неизвестные установили пианино. Играть на нем могут все желающие.

Фото: iStock
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Видеозапись с молодым человеком в маске, который импровизирует на уличном пианино, взбудоражила соцсети. Пользователи задаются вопросом, есть ли рядом с пианино санитайзер и как производится дезинфекция инструмента.

С большой вероятностью, эти вопросы так и останутся риторическими. В Петербурге вот уже несколько лет подряд на улицах периодически появляются пианино. С большой вероятностью это инструменты, которые оказались не нужны их владельцам и в итоге пианино просто оставляли в людном месте.

Так, пару лет назад возле одного из таких инструментов на Петроградской стороне даже стали проходить танцевальные вечера.

Правда, инструмент радовал не всех. Жители окрестных домов жаловались на шум, да, и что греха таить, иногда за пианино садились не виртуозы-музыканты, а люди, которые в принципе не умеют играть.

На Малой Садовой жителей немного, так что у пианино есть все шансы простоять до осени. Правда, рассчитывать на хороший звук не приходится. Инструмент никак не защищен от дождя и ветра, так что после каждого каприза погоды качество звука неизбежно будет падать.

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