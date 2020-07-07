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07.07.2020 12:10
Рубрика: Происшествия

В Коми директор строительной фирмы растратил 30 млн рублей

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

В Коми директор строительной компании "Вега" растратил 30 миллионов рублей, из-за чего было прекращено строительство жилого дома в Сыктывкаре на улице Стахановской. Об этом сообщили в прокуратуре Сыктывкара.

Фото: iStock
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- Данная фирма вела строительство с привлечением средств граждан, - отметили в надзорном ведомстве. - Как показала проверка, более 30 миллионов рублей, принадлежащих 122 участникам долевого строительства, директор предприятия израсходовал на цели, не связанные с возведением дома.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры Сыктывкара.

Кроме того, прокуратура Республики Коми выявила, что возводимый дом в январе 2020 года был включен в Единый реестр проблемных объектов. Однако вопреки требованиям закона глава республики не утвердил план-график мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи деньги привлечены для его строительства. Только после того, как прокуратура внесла представление, план-график был утвержден. Его реализация начнется после того, как республиканский Арбитражный суд признает строительную компанию банкротом. Заявление об этом находится на рассмотрении суда.

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