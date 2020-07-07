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07.07.2020 12:25
Рубрика: Происшествия

В Коми глава стройфирмы получил два года условно за липовые акты

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

Директор петербургской компании признан виновным в мошенничестве. Обвинительный приговор вынесен Ухтинским городским судом.

- В 2014 году между администрацией Ухты и предприятием "Эталон" были заключены два муниципальных контракта на строительство двух домов в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилья, - сообщили в прокуратуре республики Коми. - В ходе строительства подрядчик не выполнял в полном объеме условия контрактов. В акты выполненных работ он включал заведомо ложные сведения об их объемах, видах, стоимости и примененных материалах.

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Как выяснили следователи следственной части СУ МВД по Республике Коми, на основании этих актов недобросовестный строитель получил оплату из бюджета, незаконно обогатившись на 2,7 миллиона рублей.

Руководитель получил два года лишения свободы условно и двухгодичный запрет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. Иск прокуратуры о взыскании вреда, причиненного бюджету, передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В законную силу приговор пока не вступил.

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