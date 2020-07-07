В Петербурге нелегальные торговцы оккупировали "красные линии"

Петербург переживает расцвет нелегальной торговли. У станций метро, возле торговых центров и вблизи автобусных остановок с лотков ведется бойкая продажа фруктов, ягод и овощей. Нередко продают одежду, сигареты, бижутерию, бытовую химию. Нелегальная торговля есть везде, как в центре, так и в спальных районах. Рейды по таким точкам дают лишь кратковременный эффект, на следующий день после оформления протоколов лоточники возвращаются на свои места.

Район станции метро "Звездная" хорошо знаком сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга. Месяц назад здесь прошел масштабный рейд. Через две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом сюда вернулись и обнаружили четыре незаконные точки на улицах Ленсовета и Звездной. А неделю назад в этой же локации побывал руководитель общественной организации "Потребнадзор" Александр Виноградов, во время прямого эфира в своем блоге он насчитал не менее десяти точек, которые без всяких правоустанавливающих документов вели активную торговлю.

Визит общественника получился горячим. Одна из торговок даже бросила в Виноградова нектарином.

Сам руководитель "Потребнадзора" обратил внимание на цены на таких уличных развалах. Его заинтересовали кабачки по 80 рублей, в магазинах, к слову, они продаются за 55-60 рублей.

Правда, у нелегалов нашлись и защитники. Так, одна из жительниц Московского района, попавшая во время рейда общественников под прицелы видеокамер, заявила, что всегда покупает овощи и фрукты на уличных развалах, потому что там они вкуснее.

Женщину совершенно не смущал тот факт, что продукты, которые отпускаются с лотков, хранятся не на складах с холодильным оборудованием, а здесь же, у развалов. Возле каждой нелегальной точки стоят фургоны, автомобили и грузовые "газели" с ящиками, набитыми фруктами и овощами. До какой температуры нагревается воздух в салонах, никто не замерял.

За стихийную торговлю ответственность есть, нелегалов регулярно штрафуют.

Как говорит управляющий партнер компании "Юстиком" Юлия Зазуля, штрафы за незаконную деятельность на стихийных рынках составляют 25-50 тысяч рублей на должностных лиц и 250-500 тысяч рублей - для юрлиц.

- Также возможна конфискация торгового оборудования и даже товаров, однако этот механизм прописан чаще всего на местном уровне. И подчас это затруднительно. Например, при виде приближающихся полицейских торговлю с машины легко свернуть и просто уехать, хотя случаи конфискаций автомобиля тоже есть. У других и конфисковать нечего: продают прямо на коробках и клеенках, разумеется, без кассовых аппаратов, а те, кому не повезло, - еще и под палящим солнцем. Власти работают и с другой стороной - покупателями, распространяя обращения к местным жителям не ходить на стихийные рынки из соображений безопасности. О фактах торговли с рук просят сообщать по телефонам. Но такие приемы работают слабо. Одинокие, особенно пожилые люди часто преследуют другие цели похода на рынок - пообщаться с такими же пенсионерами-продавцами, - говорит Юлия Зазуля.

- Стихийная торговля возникает там, где есть высокая проходимость и спрос. Если не покупают, продавать не будут, - считает Татьяна Козлова, старший руководитель проектов, направление "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG.

Точки стихийной торговли нередко возникают рядом с ТЦ. Сейчас торговые центры в Петербурге продолжают работать в ограниченном режиме, там открыты только супермаркеты, аптеки и салоны связи. Непродовольственные магазины, а также фудкорты, детские площадки и другие элементы инфраструктуры в ТЦ пока закрыты.

Рейды по таким точкам дают лишь кратковременный эффект, на следующий день после оформления протоколов лоточники возвращаются на свои места

Только со вчерашнего дня в Петербурге для отдельно стоящих магазинов сняли ограничения по площади. Ранее крупные магазины были совсем закрыты или использовали торговый зал как склад, выдавая покупателям товар по запросу.

Ограничительные меры, как говорит Татьяна Козлова, могли изменить поведение потребителя. В частности, опасаясь большого скопления людей в магазине, покупатели готовы приобрести фрукты на уличном развале. Запрос на такой формат вырос, и уличные торговцы увеличили число нелегальных точек.

Кроме того, у покупателей за время самых жестких ограничений сформировался отложенный спрос на различные непродовольственные товары, например на одежду или обувь. В спальных районах

Петербурга магазинов одежды с отдельными входами не так много, в основном такой формат торговли характерен для центра города. В спальных районах непродовольственная розница концентрируется в ТЦ. В Петербурге насчитывается свыше 1600 таких объектов общей площадью четыре миллиона квадратных метров. И большинство арендаторов таких комплексов - это как раз магазины одежды, обуви, посуды, товаров для дома.

Татьяна Козлова говорит, что, когда с ТЦ снимут ограничения, можно ожидать снижения объемов нелегальной торговли в непродовольственном сегменте. Но, по оценкам эксперта, побороть сезонную торговлю фруктами это не поможет.

Глубинных проблем две. Во-первых, нелегальная торговля для многих - это бизнес. В Петербурге работает несколько оптовых баз, готовых сотрудничать с мелким оптом, когда любой человек может купить полцентнера черешни. У таких баз есть три группы покупателей: несетевые магазины, общепит и нелегальные торговцы. Причем для последней группы бизнес получается самым выгодным, ведь нелегальным торговцам не нужно тратиться ни на уплату налогов, ни на аренду помещения, ни на склад. Фактически вся разница между оптовой и розничной ценой товара идет в карман нелегала. Наценка достигает 100 процентов, так что такая торговля - это весьма выгодное дело.

С другой стороны, есть покупатели, которые весной на развалах покупают корюшку, летом - нектарины, зимой - красную икру. Этот спрос устойчив. Рынков в Петербурге не так много, свыше 90 процентов торгового оборота приходится на ретейл. Легальные киоски в сезонной торговле представлены слабо, их формат больше ориентирован на продукцию, которая в ходу круглый год. Вот и получается, что нелегальные продавцы оказываются теми, кто первым удовлетворяет сезонный спрос.