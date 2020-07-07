В Петербурге педофил задержан за преступление восьмилетней давности

В Петербурге по подозрению в педофилии задержан 36-летний мужчина. По информации ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, от его действий пострадал юноша 2001 года рождения, которому в момент совершения преступления было 11 - 13 лет.

- С октября 2012 года по январь 2015 года, находясь в квартире одного из домов по улице Камышовой, мужчина неоднократно совершал в отношении мальчика развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера, - рассказали следователи.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье 132 и 135 УК РФ. В отношении предполагаемого педофила решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Кроме того, следствие проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.