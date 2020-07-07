В Петергофе создадут музей мирового садово-паркового искусства

Государственный музей- заповедник "Петергоф" планирует создать музей садово-паркового искусства, который разместится в Большой оранжерее Нижнего парка.

"В оранжерее, где был ресторан, будет уникальный музей, он будет посвящен истории садово-паркового искусства - петергофского и мирового. Мы задумали его как совершенно неожиданный вариант музея. Будут и электронные технологии, мы делаем проект", - приводит ТАСС слова генерального директора музея-заповедника Елены Кальницкой.

Кальницкая рассказала, что экспозиция будет создаваться на основе архивных материалов, которые собрали сотрудники музея-заповедника. Две сотрудницы нашли документы о том, что именно сажали в парках Петергофа, как привозились растения из-за границы.

"Одна из сотрудниц - специалист по гравюре, она подняла всю европейскую печатную графику, чтобы понять, что сажали в такое-то время по Европе. Интереснейшая работа. И нам кажется, что в Петергофе самое место такому музею", - отметила генеральный директор.

Справка "РГ"

Музей-заповедник "Петергоф" - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 миллионов туристов, в том числе 40 процентов иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире и включает в себя 147 фонтанов.