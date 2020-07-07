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07.07.2020 18:30
Рубрика: В мире

Паспорт готов

В СЗФО снова заработали финские визовые центры
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета",  Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Финляндия возобновляет работу своих визовых центров на Северо-Западе России. Как сообщает Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, с начала новой недели открылись центры в Выборге, Вологде, Великом Новгороде, Архангельске. Правда, пока только на выдачу паспортов - тем, кто подал документы до введения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

При этом всех клиентов предупреждают, что центры работают по сокращенному графику и только по предварительной записи. "Выдача паспортов без предварительной записи осуществляться не будет, - указано в официальном сообщении. - Подача заявлений на визу все еще приостановлена".

Санкт-Петербург и Финляндию свяжет новая дорога
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