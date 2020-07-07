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07.07.2020 08:34

Русский Север: хранить бережно

Вологжане просят разрешить хозяйственную деятельность на территории нацпарков
Текст: Ян Гриневич (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 146(8200)
В Кирилловском районе Вологодской области состоялся круглый стол, посвященный обсуждению изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Дискуссия подняла проблему всероссийского масштаба и объединила представителей всех уровней власти, экспертов, общественников, экологов и местных жителей.
По словам Олега Кувшинникова (слева), мнение жителей региона должно быть услышано. Фото: Правительство Вологодской области По словам Олега Кувшинникова (слева), мнение жителей региона должно быть услышано. Фото: Правительство Вологодской области
По словам Олега Кувшинникова (слева), мнение жителей региона должно быть услышано. Фото: Правительство Вологодской области

Как известно, сегодня в стране более 60 национальных парков и их количество растет с каждым годом. При этом в составе 27 национальных парков функционирует порядка 923 населенных пунктов различных уровней, в которых проживает почти 371 тысяча человек. При этом, согласно действующему законодательству, нацпарки имеют особый правовой статус, не предусматривающий строительства социальных объектов, предоставления земель для садоводства и жилищного строительства. Таким образом, любая хозяйственная деятельность оказывается скованна, поскольку местные органы власти лишены полноценного оперативного управления территорией, а местные жители - возможности строительства новых объектов.

Подобная ситуация и в Кирилловском районе Вологодской области. С 1992 года значительную его часть занимает нацпарк "Русский Север". В границах охраняемой территории расположены 247 населенных пунктов, в которых проживает свыше 13 тысяч человек - самый большой показатель в стране. Поэтому для обсуждения этих острых вопросов и был выбран Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный в самом сердце нацпарка.

- В течение десяти лет мы бьемся над тем, чтобы найти правовую форму и позволить Кирилловскому району спокойно жить и развиваться. Прошли десятки министерских и экспертных комиссий, заседания судов самого различного уровня. Пока в эту работу не включился наш сенатор Юрий Леонидович Воробьев, вопрос не удавалось сдвинуть с мертвой точки, - напомнил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Благодаря нашей общей работе проект изменений в федеральный закон был разработан и одобрен правительством страны.

По словам Юрия Воробьева, сегодня природоохранное законодательство в первую очередь нацелено на защиту природного богатства: рек, озер и лесов. Но, к сожалению, не в полной мере учитывает права граждан. Поэтому пришло время подумать и об их интересах.

- Проект закона позволит снять действующие обременения и развернуть полноценную деятельность на территории населенных пунктов: строить школы, больницы, детские сады и жилые дома, предоставлять участки для многодетных семей, сохраняя при этом все существующие экологические требования национальных парков, - отметил Воробьев.

По словам эксперта, как только Государственная дума РФ получит отзыв на проект закона от регионов, а также профильных министерств и ведомств, он будет вынесен на рассмотрение в первом чтении. В этот период важно объединить усилия власти и местных жителей и высказать свое отношение к документу, который окажет непосредственное влияние на будущее региона.

По словам председателя регионального отделения Русского географического общества (РГО) Надежды Максутовой, принципиально важно, что поправки в закон никоим образом не затронут богатейшую экосистему национальных парков, поскольку речь идет только о границах населенных пунктов.

- Хозяйственная деятельность будет вестись не только безопасно, но и совершенствуя систему экологической защиты парка. Поэтому общественная палата поддерживает законопроект, - добавил председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев.

По словам председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко, 22 июня проект федерального закона поступил в областной парламент. В настоящее время рассматривается возможность проведения внеочередной сессии.

- Если решение о проведении будет принято, уверен, что наши депутаты поддержат законопроект. Главнейшей целью при внесении таких изменений является соблюдение баланса интересов конкретных граждан и сохранение природной ценности национального парка. Законопроект эту цель достигает, - подчеркнул спикер областного парламента.

Мнение местных жителей выразил глава района Сергей Усов, который подчеркнул, что предлагаемые изменения в закон о национальных парках дадут толчок к оживлению жилищного строительства: частного и многоквартирного. Кроме того, вновь откроются потоки частных инвестиций в район. Оживет и малый, и средний бизнес. Для нас наконец-то откроются все федеральные и областные программы, направленные на реконструкцию и строительство объектов муниципальной инфраструктуры.

Итог общественному обсуждению подвел губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который подчеркнул, что местные жители единогласно поддерживают предполагаемые изменения

- Эта проблема волнует всех. На территории национальных парков страны проживает свыше 314 тысяч человек. Муниципальные образования не могут нормально развиваться: строить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру, реализовывать программы газификации, привлекать инвесторов. Люди ограничены в правах, и в наших силах их поддержать. Считаю, что мнение жителей должно быть услышано, - подвел итог дискуссии губернатор.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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