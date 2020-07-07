Восемь автомобилей сгорели на юго-востоке Санкт-Петербурга

Пять грузовых и три легковых автомобиля сгорели на территории бизнес центра "Торгбыттранс" в Невском районе Санкт-Петербурга.

В МЧС России рассказали, что информация о возгорании цистерны с топливом поступила в экстренные службы в 00:37. Горели также автомобили, находящиеся поблизости. Пожару, площадь которого составила 400 квадратных метров, был присвоен второй ранг сложности.

"Благодаря слаженным действиям оперативно прибывших на место происшествия подразделений в 01:56 пожар был локализован", - говорится в сообщении управления. В МЧС отметили, что пострадавших нет.

Бизнес центр "Торгбыттранс" находится недалеко от станции метро "Елизаровская" на юго-востоке Петербурга.