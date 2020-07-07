Новости

ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян 16:45
Лукашенко назвал бизнес-климат в Минске одним из лучших в СНГ 16:45
В центре Петербурга появилось уличное пианино 16:44
В Омске опрокинулась фура с двумя сотнями свиней 16:44
Роль Шарлиз Терон в приквеле "Безумного Макса" отдали другой актрисе 16:42
Рухнувшее в Кировской области здание строилось не по проекту 16:40
Перечислены заболевания, сопутствующие тяжелому течению коронавируса 16:37
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря 16:36
В Сибири три человека погибли, спасая тонущего ребенка 16:26
Древние реликвии указали на основной путь переселения народов 16:25
Застройщикам дадут 28 млрд рублей в виде займов 16:21
Продовольствие вышло на второе место в общем экспорте товаров РФ в Китай 16:20
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей 16:07
Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам 16:07
Ответ "Буханке": шестиколесный вездеход "Бурка" 16:01
Эксперт назвал признак некачественной питьевой воды 15:55
СК начал проверку по факту жалоб на невыплату зарплат курьерам 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 16:48
Рубрика: Происшествия

На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани два крупных курортных города - Геленджик и Ейск - из-за аномально жаркой погоды столкнулись с экстремальным дефицитом воды.  Об этом сообщили в компании ГУП КК "Кубаньводкомплекс", которая управляет Ейским групповым водопроводом, и в администрации Геленджика.

Фото: iStock
Волна аномального тепла накроет юг европейской части России

В Геленджике авария на сетях водопровода, случившаяся второго июня, а также длительное отсутствие дождей и устаревшая инфраструктура создали на курорте ситуацию нехватки воды.

"Остановили свою работу 17 скважин, питающих город", - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. При этом Дивноморский водозабор, который обеспечивает город-курорт, имеет 35 скважин. Получается, что половина из них временно не работает.

В Ейске также ввели график подачи воды днем. Как сообщается на официальном сайте ГУП КК "Кубаньводкомплекс", это произошло в связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды. Теперь вода в город подается со сниженным давлением в период с 09.00 до 20.00 и с 23.00 до 06.00.  Фактически же речь идет о том, что в это время воды в городе не будет.

Высокие летние температуры сказались и на работе коммунальных и энергетических служб Краснодара. 6 июля без света в краевой столице остались более 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации края. Произошло 14 аварий. Не все из них были устранены до конца даже утром седьмого июля, когда без электричества по-прежнему оставались 20 тысяч жителей Краснодара.

В связи с этим глава региона Вениамин Кондратьев поручил сформировать краевой оперативный штаб, в состав которого войдут представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб. Их задача - оперативно решать все возникающие проблемы и круглосуточно мониторить ситуацию.

- Реагировать нужно максимально быстро, на ликвидацию аварий потребовалось более шести часов, люди всю ночь сидели без электричества. Всю неделю нам придется жить в режиме повышенного электропотребления, штаб должен оперативно купировать вопросы в каждом муниципалитете, - заявил губернатор.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске