На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды

На Кубани два крупных курортных города - Геленджик и Ейск - из-за аномально жаркой погоды столкнулись с экстремальным дефицитом воды. Об этом сообщили в компании ГУП КК "Кубаньводкомплекс", которая управляет Ейским групповым водопроводом, и в администрации Геленджика.

В Геленджике авария на сетях водопровода, случившаяся второго июня, а также длительное отсутствие дождей и устаревшая инфраструктура создали на курорте ситуацию нехватки воды.

"Остановили свою работу 17 скважин, питающих город", - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. При этом Дивноморский водозабор, который обеспечивает город-курорт, имеет 35 скважин. Получается, что половина из них временно не работает.

В Ейске также ввели график подачи воды днем. Как сообщается на официальном сайте ГУП КК "Кубаньводкомплекс", это произошло в связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды. Теперь вода в город подается со сниженным давлением в период с 09.00 до 20.00 и с 23.00 до 06.00. Фактически же речь идет о том, что в это время воды в городе не будет.

Высокие летние температуры сказались и на работе коммунальных и энергетических служб Краснодара. 6 июля без света в краевой столице остались более 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации края. Произошло 14 аварий. Не все из них были устранены до конца даже утром седьмого июля, когда без электричества по-прежнему оставались 20 тысяч жителей Краснодара.

В связи с этим глава региона Вениамин Кондратьев поручил сформировать краевой оперативный штаб, в состав которого войдут представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб. Их задача - оперативно решать все возникающие проблемы и круглосуточно мониторить ситуацию.

- Реагировать нужно максимально быстро, на ликвидацию аварий потребовалось более шести часов, люди всю ночь сидели без электричества. Всю неделю нам придется жить в режиме повышенного электропотребления, штаб должен оперативно купировать вопросы в каждом муниципалитете, - заявил губернатор.