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07.07.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата

Текст: Анна Юркова

В кубанском городе Курганинске вынесли приговор 35-летнему жителю за сожжение двоюродного брата. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как следует из материалов уголовного дела, 8 ноября 2018 года фигурант распивал спиртные напитки вместе с братом на территории бывшего МТФ № 2 АПТ "Россия". Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватил канистру с бензином, облил оппонента, а затем поджег его одежду спичками. Знакомые потерпевшего, которые были очевидцами произошедшего, помогли потушить пламя.

"В результате этих действий пострадавший получил термические ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей общей площадью около 39% поверхности тела (глубокие до 30 процентов поверхности тела), ожоги верхних дыхательных путей, оплавления бровей, ресниц, усов - все вместе квалифицируется как тяжкие повреждения. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ему удалось выжить, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Проанализировав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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