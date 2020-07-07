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07.07.2020 17:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей

Текст: Ирина Белова

Прикубанский районный суд города Краснодара завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика жилищно-строительного кооператива (ЖСК) за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

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Установлено, что с сентября 2014 года по апрель 2018-го он вступил в преступный сговор с неустановленным человеком, разработав план хищения денег обманным путем: заключать с людьми договоры на приобретение квартир на стадии строительства в ЖСК "Кубанские Просторы-1".

Таким образом, фигурант под предлогом паевых и других взносов под видом строительства, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, похитил денежные средства на общую сумму свыше 205 миллионов рублей и потратил их по своему усмотрению.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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