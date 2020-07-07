В Волгоградской области полностью открыли для движения мост через Ахтубу, который входит в транспортный коридор федерального значения. Частично дорога уже была доступна для проезда - по временной схеме, теперь же поток пустили по всем четырем полосам.

По первоначальному проекту мост должны были сдать в 2011 году, но объект заморозили. Возобновили работы только в 2014 году. Кроме съездов и двух транспортных развязок здесь возвели шесть водоочистных сооружений, новую канализационно-насосную станцию, проложили 15 километров "ливневки". Комплекс оборудовали линией освещения и шумозащитными экранами.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, общая протяженность инженерно-технических сооружений перехода через Волгу составляет почти 30 километров. Они разделены на четыре комплекса. Первым стал знаменитый "танцующий" мост, который соединил центр Волгограда и Среднеахтубинский район. Мост над Ахтубой - это второй этап. Уже идет разработка проектной документации на строительство третьего пускового комплекса протяженностью 14,2 километра между первым и вторым объектами.

Теперь главным автодорожным проектом региона является обход Волгограда, который остается единственным городом-миллионником, не имеющим объездной дороги. В результате по улицам идет весь транзитный автопоток с трех федеральных трасс: Р-22, А-260 и Р-228. Строительство трассы началось в августе 2019 года. Ее протяженность - 71 километр. Предусмотрено четыре полосы, 23 мостовых сооружения. Планируемая интенсивность движения - 27 тысяч автомобилей в сутки. Этот обход станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг" и обеспечит доступ к портам Каспийского моря.

Сейчас идет возведение опор моста через Волго-Донской канал в Светлоярском районе региона. На правом берегу водоема поставили 12 свай. С левой стороны готовят фундамент под опоры. Длина перехода составляет 1300 метров. Всего будет 27 опор. В среднем на установку каждой требуется 45 дней, но работы идут параллельно. Машины здесь пустят в 2022 году.

- Объект важный, значимый. Большой мост через канал покажет, насколько мы умеем справляться с такими сложными участками. Все остальные проще с точки зрения технологии и изъятия земель. Меньше пересечений с газовыми сетями, которые обычно вызывают большое количество проблем, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, совершивший рабочую поездку в Волгоградскую область.

Первый участок - это дорога протяженностью 12,2 километра от региональной трассы Волгоград-Котельниково до городской улицы 40 лет ВЛКСМ. По замыслу проектировщиков тут будут три транспортные развязки, которые обеспечат, в том числе, выезд на астраханское и элистинское направления.

- Волгоград всегда был центром пересечения всех магистралей. Поэтому мы давно выходили с предложениями развязать этот узел. И этот обход дает возможность жителям города не видеть транзитный трафик. А он здесь очень большой: с выходами на Ростов и Астрахань, - говорит помощник президента России Игорь Левитин, восемь лет возглавлявший Минтранс. - Сейчас есть программа развития Каспийского региона. Как только груз пойдет в Индию и в обратном направлении на север, весь транзит будет здесь. Поэтому надо делать обход Волгограда. Этот объект по уровню сложности сопоставим с мостом через Волгу.

Рабочие продолжают формировать насыпь под трассу - завезли 650 тысяч кубометров грунта. Это лишь 15 процентов от требуемого объема. Полностью работа над первым этапом должна завершиться в 2024 году. Пока идет проектирование второго и третьего этапов, которые позволят связать за границами областного центра федеральные трассы "Каспий" (московское, элистинское и астраханское направления) и Волгоград - Каменск-Шахтинский. В "Упрдор Москва-Волгоград" уточнили, что проектирование закончат в этом году, а сроки непосредственно дорожных работ еще неизвестны.

- Для того, чтобы полностью соединить все федеральные и региональные направления в обход города-миллионника, необходимо предусмотреть и четвертый этап строительства, который бы связал московское направление трассы Р-22 "Каспий" с федеральной автодорогой Сызрань-Саратов-Волгоград, - считает начальник ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" Юрий Сорокин. - Соответствующее предложение мы направили в Федеральное дорожное агентство и надеемся, что будет принято положительное решение по вопросу.

Регион также участвует в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в области отремонтируют 237,6 километра трасс и построят 4,2 километра новых. Объем работ этого года выполнили уже на 40 процентов. По словам Дитриха, в целом за период реализации нацпроекта в Волгоградскую область поступит около 25 миллиардов рублей.

Ключевой вопрос

- Когда станут возможны полеты за рубеж?

- Мир потихоньку открывается. Пытаются сравнивать уровень заболеваемости в тех странах, между которыми предлагают возобновить авиаперевозки. Целый ряд дополнительных мер безопасности может быть использован: маски, перчатки, защитные экраны, - рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. - Все сходятся на том, что самолет наиболее безопасен относительно распространения болезни, поскольку системы фильтрации убивают 99,9 процента вирусов. Надеемся организовать перелеты внутри страны между регионами, показывающими правильную динамику снижения количества заболевших. Я как-то выражал надежду приступить к международным перелетам в июле, пока эта надежда еще жива. Но для начала нужно проверить, как работает система внутри страны. Только после того, как убедимся, что это безопасно, будем предлагать такие подходы на внешнем направлении.

Комментарий

Дмитрий Калашников, заместитель председателя Волгоградской областной думы:

- То внимание, которое оказывается региону со стороны Минтранса России, в первую очередь, подтверждает масштабность программы дорожного строительства. Пресловутая проблема плохих дорог сегодня потеряла свою былую актуальность, уступив место другим вопросам, которые волнуют горожан. И что самое главное, регион не ограничивается лишь ремонтом и реконструкцией дорог. Обход Волгограда - это федеральный проект. Дорога станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг", позволит улучшить автомобильное сообщение и при этом разгрузит от большого количества транзитного транспорта автомагистрали города-миллионника, что, в свою очередь, положительно скажется на экологической обстановке. Очень важно, что в последние годы Волгоградская область перешла от латания дыр к реализации грандиозных проектов, успех которых отмечается федеральным центром.