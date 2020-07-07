После эпидемии коронавируса экскурсии по Элисте станут проводить гиды в возрасте 50+. Как оказалось, местные предпенсионеры, испытывающие проблемы с трудоустройством, могут прекрасно реализовать себя в туристической сфере. Социальный проект "Серебряный гид", направленный на бесплатное обучение в Калмыкии экскурсоводов так называемого серебряного возраста, выиграл президентский грант. Первая группа уже заканчивает обучение.

Инициатор проекта Бадма Задваев, который уже восемь лет сам проводит экскурсии по Элисте, уверен, что представители старшего поколения в сфере туризма дадут фору молодежи.

- Именно эти люди являются носителями традиций и обычаев, которые интересны туристам. Калмыцкий язык они тоже знают лучше, чем молодежь, а это дополнительный плюс, который, несомненно, оценят гости республики, - поясняет он.

Проект направлен в первую очередь на предпенсионеров еще и потому, что у них нет стабильного дохода в виде пенсии, но при этом есть возможность проводить экскурсии, не перетруждаясь.

Бадма Задваев планирует обучить шесть групп по пять человек. Но курсы оказались очень востребованными. По объявлению, которое он разместил на своей странице в соцсетях, звонят до сих пор, так что приходится даже проводить своеобразный конкурсный отбор. Ученики первой группы, среди которых, например, оказались учителя и бухгалтер, заявили о желании не только заработать, но и восполнить недостаток общения. А вот во второй поток учеников вошли элистинцы, воспитывающие детей-инвалидов.

За пешую групповую экскурсию гид в Элисте может получить 3000-4000 рублей. По местным меркам это большие деньги. Бадма Задваев надеется, что его ученики смогут со временем зарегистрироваться в качестве самозанятых и обеспечить себе легальный доход. Кроме того, выпускников "Серебряного гида" предполагается связывать напрямую с местными туроператорами, которые испытывают нехватку квалифицированных экскурсоводов.