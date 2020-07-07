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07.07.2020 18:33
Рубрика: Происшествия

СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

По указанию руководителя следственного управления СКР по Кубани Вадима Бугаенко началась доследственная проверка по факту массового отключения электричества в Краснодаре. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

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В последние сутки систематические отключения электроэнергии произошли практически по всему городу. В результате без света (а в столице края уже несколько дней держится аномально высокая жара - температура воздух днем доходила почти до 40 градусов тепла) длительное время оставались многие тысячи человек. Накануне вечером в один из моментов света не было в домах более чем на 100 улицах города.

По факту прекращения подачи электрической энергии первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю организована доследственная проверка.

Сообщается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним также что в связи с жарой гуьернатор Вениамин Кондратьев поручил сформировать краевой оперативный штаб, в состав которого войдут представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб. Их задача - оперативно решать все возникающие проблемы и круглосуточно мониторить ситуацию.

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