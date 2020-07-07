Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

Следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Террористический акт" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

Как выяснили следователи, местный житель намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных сил. Для этого он присягнул лидеру одной из действующих в стране террористических групп.

Кроме этого, астраханец, желая показать свою приверженность идеям группировки, принял решение совершить в городе террористический акт. Для этого предполагалось осуществить вооруженное нападение на административные здания.

По информации УФСБ по региону, житель Астрахани в настоящее время задержан.

У него обнаружен целый арсенал: сигнальный пистолет "ПМ", переделанный под стрельбу боевыми патронами, патроны, гранаты и запрещенная экстремистская литература.