В аэропорту Симферополя опровергли экстренную посадку самолета

Следовавший рейсом из Екатеринбурга Симферополь пассажирский авиалайнер приземлился в аэропорту крымской столицы штатно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе авиагавани.

- Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию, - пояснили в аэропорту.

Речь идет о рейсе FV-5949, который совершал Boeing 737. Согласно онлайн-табло на официальной сайте аэровокзала, вылетевший из Екатеринбурга лайнер приземлился в аэропорту Симферополя позже запланированного времени на 42 минуты в 11.22.

Вместе с тем, на сайте авиакомпании уточняется, что лайнер, на борту которого находилось 189 пассажиров, следовавших эконом-классом, вылетел на шесть минут позже запланированного времени, в 9.56, а приземлился в аэропорту Симферополь в 11.22, то есть на три минуты раньше предусмотренного расписанием времени.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что Boeing 747 с 200 пассажирами на борту совершил в аэропорту Симферополь экстренную посадку. Предварительной причиной нештатной ситуации собеседник агентства назвал отказ электроники, из-за чего пилотам пришлось сажать судно в ручном режиме.