В Крыму полицейского заподозрили в незаконной помощи похоронщикам

В Евпатории сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Крыму выявили сотрудника местного отдела МВД, который с корыстным умыслом сотрудничал с ритуальным агентством. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Материалы проверки оперативники передали в Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму. Республиканское МВД проводит по факту служебную проверку. В ведомстве пояснили, что, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел "за проступок, порочащий честь сотрудника полиции". Кроме того, полицейского привлекут к предусмотренной законом ответственности, а его непосредственных руководителей - к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным ТАСС, речь идет о заместителе начальника евпаторийской полиции.

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