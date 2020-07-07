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07.07.2020 09:15
Рубрика: Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило "Интерфакс".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По словам собеседника агентства, обыски начались около четырех утра, некоторые уже завершены.

- Мероприятия проводятся в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште, - рассказал источник.

Адвокат одного из подозреваемых Ислям Велиляев сообщил агентству, что его подзащитного, что проживает в поселке Октябрьском красногвардейского района, после обыска доставили в здание регионального управления ФСБ в Симферополе. Велиляев отметил, что присутствовать при обыске ему не разрешили.

- Сейчас иду в ФСБ к своему подзащитному, - сказал юрист и добавил, что еще не знает, что именно тому инкриминируют.

В крымском главке Федеральной службы безопасности пока не давали официальный комментарий насчет происходящего.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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