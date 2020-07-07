Пандемия коронавируса поставила человечество перед фактом: будущее наступило и мы живем в глобальном информационном обществе. Чему учат современных гуманитариев на смене эпох, во что трансформируются сегодняшние СМИ и как не потерять себя в водовороте информации? Об этом в интервью "РГ" рассказал член Ассоциации специалистов медиаобразования России, декан факультета медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Донского государственного технического университета Денис Дубовер.

- За последние 10 - 15 лет средства массовой информации изменились до неузнаваемости. Но кто учит новых журналистов? Насколько система высшего образования адекватна этим изменениям?

Денис Дубовер: Образование сегодня и правда часто не успевает за жизнью. Нередко преподаватели журфаков, которые на конференциях много говорят о новых трендах, возвращаются в свои вузы и учат студентов так же, как и 10 лет назад. При этом лучшими журналистами сегодня нередко становятся люди без профильного образования.

Да и, откровенно говоря, потребность в классических журналистах, которые "умеют хорошо писать", на рынке труда сегодня небольшая. Зато огромный спрос на тех, кто связан с ИT. Далеко не всегда нужны эдакие компьютерные гики, гении программирования. Но современные журналисты точно должны уметь работать с фреймворками, создавать новые медийные среды, чат-боты, упаковывать и размещать контент на разных площадках и так далее. Очевиден запрос на более высокую технологичность в области гуманитарных дисциплин, и не только в медиа.

Не стоит думать, что гуманитарные дисциплины это какие-то псевдоспециальности. Сейчас скорее наоборот, именно гуманитарии управляют смыслами и трендами, а значит, влияют на маркетинг и мировую торговлю. Не произвести продукт, но убедить покупателя - вот задача новой экономики. На мировом рынке труда востребованы профессионалы на стыке двух или нескольких специальностей, одна из которых связана с информационными технологиями. Этот тренд только начал вырисовываться, но уже очевиден.

- Раньше считалось, что печатную прессу заменят сайты. Но сейчас некоторые специалисты убеждены, что и это уже "прошлый век". Новые медиа начинают проекты с социальных сетей, мессенджеров, каналов на YouTube и так далее. Что вы скажете на это?

Денис Дубовер: Веб-сайты не умирают. Конечно, новые медиа отнимают аудиторию у традиционных форматов. Но СМИ просто становятся кроссплатформенными. Совсем недавно журналисты использовали паблики в соцсетях только как инструмент для привлечения аудитории на сайт, а сегодня это разные, параллельно развиваемые продукты в одной редакции.

Такая практика стала обычной, в ней есть место и для классического веб-сайта, и для новых форматов типа TikTok или YouTube, и для печатной прессы. У "Российской газеты", например, много электронных спецпроектов, есть официальные страницы во всех соцсетях, но в самолете вам по-прежнему предложат именно печатный продукт, который не требует доступа в интернет или специальной программы для чтения.

Рискует ли сегодня человек без специальной подготовки стать жертвой новых технологий и манипуляций? Куда, по-вашему, манит нас "дивный новый мир", где потоки информации непрерывно без какой-либо фильтрации льются на аудиторию?

Денис Дубовер: Я думаю, медиапотребление можно сравнить с потреблением еды. Недаром в русском языке есть такое выражение - "пища для ума". Зачем мы смотрим именно эту передачу? Какой эффект мы ждем от того, что включаем тот или иной медиапродукт и тратим на него время? Когда мы просыпаемся утром и первым делом проверяем свои социальные сети, а потом 20 раз в день заходим посмотреть обновления, не становимся ли мы жертвой манипуляции разработчиков ради повышения их доходов от рекламы? Это серьезные вопросы, которые меняют не только потребительские привычки, но и социокультурные паттерны людей. И я убежден, что в современном мире крайне важно быть "медиаграмотным": уметь критически воспринимать контент, отличать фейк и манипуляцию от правдивой информации и так далее.

В том числе важно умение работать с источниками, находить и верифицировать информацию, быть уверенным информационным "сталкером". Мы замечаем даже по своим студентам: все они способны установить игру, войти в какое-то межконтинентальное сообщество и, например, тут же начать играть в одной команде с ребятами из Китая. Но они же не могут найти проверенную и исчерпывающую информацию по каким-то простым вопросам. Как часто вы сами заходите на вторую страницу в своем поисковом запросе?

Кстати, в этом году мы совместно с Высшей школой экономики открыли новый профиль медиакоммуникации - "Нейромедиа". Мы изучаем, как медиатехнологии управляют вниманием, аудиторией, программируют ценностные ориентации и новые модели поведения. Тема формирования установок и ориентаций уже не нова, но сегодня технологии позволяют это делать совершенно на другом уровне. К сожалению, сейчас на этой ниве преуспели в первую очередь коммерческие структуры и даже некоторые экстремистские организации. Наша же задача в том, чтобы научиться бороться с этим и формировать картину мира с точки зрения развития и созидания. Если наш опыт окажется успешным, надеемся, его возьмут на вооружение и другие вузы.