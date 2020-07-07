В пещере под Сочи ученые обнаружили редчайшего моллюска

В июне этого года в пещере Первомайской, вход в которую расположен в Навалишинском каньоне на реке Восточная (Большая) Хоста, ученые обнаружили экземпляр редчайшего моллюска, пещерного слизня - троглолестес Соколова. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Раньше считалось, что этот обитатель встречается на планете только в Воронцовской пещере в Сочи, причем на площади, не превышающей 200 квадратных метров.

Первоначально было найдено всего пять экземпляров, а спустя полвека после описания вида сделано еще несколько находок. Их включили в Красную книгу Краснодарского края.

Моллюск настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз и полностью потерял пигментацию тела. Хищный образ жизни позволяет пещерным слизням питаться червями.

Слизня нашли на полу в главном зале пещеры на расстоянии всего 50 метров от входа. К слову, Первомайская - это горизонтальная полость длиной 150 метров.

Более сорока лет этот вид искали в других пещерах Западного Кавказа, но, кроме Воронцовской, он так и не был найден.