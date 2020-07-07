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07.07.2020 17:52
Рубрика: Экономика

В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона

Текст: Ирина Белова

Сегодня в аэропорту Сочи встретили 100-тысячного туриста в этом летнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба сочинской мэрии.

По информации департамента курортов и туризма администрации Сочи, им стал Илья Медведев, который прилетел из Москвы с женой Ольгой и двумя сыновьями.

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- Для нас это большая неожиданность, - отметил глава семьи. - Даже сначала отнеслись к словам о стотысячном пассажире немного настороженно, все-таки не каждый день такое случается. Приятно видеть, как нас встретили в Сочи, как здесь рады гостям. Я надеюсь, наш отдых пройдет также ярко и красочно.

В подарок от отеля, в который семья прибыла на отдых, победитель получил бесплатный трансфер с гидом, который провел для семьи часовую вводную экскурсию. А мэрия Сочи вручила ему именной сертификат в парк развлечений и сувениры с логотипом города-курорта.

- Практически все объекты размещения в Сочи уже работают, - сказала директор департамента курортов и туризма администрации города-курорта Светлана Батяйкина. - Это отели, санатории и пансионаты. Работают пляжи, работают объекты показа, поэтому мы готовы предоставить гостям полноценный отдых в нашем городе.

С начала года Сочи посетили 1,2 миллиона гостей. По прогнозам специалистов, в июле планируется 90-процентная загрузка отелей и санаториев курорта. А в августе она может составить 100 процентов.

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