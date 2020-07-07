В Сочи застройщик обманул 17 человек почти на 30 млн рублей

В Сочи в отношении 42-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ и направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу-курорту.

По данным следствия, обвиняемый при продаже жилых помещений в 12-этажном доме, возводимом им без разрешительных документов, на земельном участке в Центральном районе Сочи, непредназначенном для строительства многоквартирного строения, получил от 17 потерпевших около 27,5 миллиона рублей. Однако взятые на себя обязательства по строительству и передаче недвижимости владельцам мужчина не выполнил, а деньги потратил на свои нужды.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.